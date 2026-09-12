Inmovilizan más de 54 toneladas de dextrosa anhidra en aduana de Manzanillo

Elementos de infantería de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inmovilizaron 54 mil 432 kilogramos de dextrosa anhidra USP que ingresaron al país a través de la aduana de Manzanillo, luego de detectar la operación durante los mecanismos permanentes de revisión y análisis de riesgo en el recinto portuario.

La mercancía procedía de Qingdao, China, fue declarada en la operación de importación como “Dextrose Anhydrous”.

Como parte de las medidas de control aplicadas en la aduana, las autoridades efectuaron una revisión documental y un análisis de la mercancía. Con estos elementos se determinó que se trataba de una sustancia química que, pese a contar con usos legales, puede ser empleada de forma indebida como diluyente o agente de corte para drogas.

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También puede utilizarse, señalaron las autoridades, en procesos clandestinos relacionados con la elaboración o adulteración de productos farmacéuticos.

Tras las verificaciones y el intercambio de información entre las instituciones participantes, se actualizó la causal de inmovilización del cargamento, integrado por un total de 54 toneladas 432 kilogramos de dextrosa anhidra USP.

La medida fue adoptada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento al caso dentro del ámbito de sus atribuciones.

El aseguramiento forma parte de las acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo y fortalecimiento de los controles en las aduanas marítimas del país, particularmente en Manzanillo, uno de los principales puntos de ingreso de mercancías procedentes de Asia.