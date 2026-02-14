Aseguran 30 artefactos explosivos artesanales en la Concordia, Sinaloa

Elementos de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron y aseguraron 30 explosivos de fabricación artesanal en la zona serrana del municipio de Concordia, al sur del estado de Sinaloa.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, como parte del operativo de búsqueda de los mineros secuestrados el pasado 23 de enero por un grupo armado en la región.

Durante recorridos terrestres, el personal de seguridad detectó una caja oculta entre la maleza. En su interior se encontraban los artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales fueron asegurados y posteriormente destruidos mediante un procedimiento controlado por personal especializado en manejo de explosivos.

Las autoridades informaron que se dio aviso inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Fosas clandestinas y presencia de grupos criminales

La comunidad de El Verde ha sido escenario de diversos operativos en semanas recientes. En la zona, autoridades federales y estatales han localizado campamentos presuntamente utilizados por grupos del crimen organizado, así como al menos cinco fosas clandestinas.

En dichas fosas fueron localizados 14 cuerpos. Tras realizar pruebas de genética forense, se confirmó que cinco de ellos corresponden a los diez mineros desaparecidos en Concordia.

Las labores de búsqueda y exhumación continúan en el área. De manera extraoficial, se ha mencionado la posible existencia de más de diez puntos utilizados para la inhumación ilegal de cuerpos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Investigación en curso y análisis de los explosivos

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el origen de los artefactos explosivos, ni si existe una relación directa entre estos dispositivos y las investigaciones sobre las fosas clandestinas.

Tampoco se ha confirmado si los explosivos estaban destinados a actividades delictivas específicas en la región serrana de Concordia. Se espera que en las próximas horas se emita información oficial más amplia sobre el avance de las investigaciones.

La presencia de explosivos en la zona mantiene en alerta a la población, mientras continúan los operativos de seguridad y búsqueda coordinados entre fuerzas federales.

El municipio de Concordia, ubicado al sur de Sinaloa, ha registrado en meses recientes operativos federales contra grupos armados, particularmente en zonas serranas donde la presencia institucional es limitada.

El aseguramiento y destrucción de 30 artefactos explosivos artesanales representa un elemento relevante dentro de la estrategia de contención de riesgos para la población civil y fuerzas de seguridad.

Las investigaciones continúan bajo coordinación de la FGR, mientras las autoridades mantienen despliegue en la comunidad de El Verde.

