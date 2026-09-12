Reconoce Comando Norte cooperación de México contra drones fronterizos

El Pentágono reconoció este sábado la cooperación de las fuerzas armadas mexicanas en una operación conjunta en la frontera, contra drones presuntamente de grupos traficantes.

El Comando Norte dijo en mensaje en redes sociales que “aplaude los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos en la adaptación y derrota de las operaciones de drones de los cárteles que facilitan el contrabando de drogas y el tráfico de personas. Juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida”.

Ese mensaje siguió a otro en el que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo que: “A través de la tecnología, la innovación y operaciones coordinadas —cada país actuando dentro de su propio territorio— estamos enfrentando amenazas en evolución y haciendo nuestras comunidades más seguras”.

El diplomático informó que “la Operación High Eagle –águila elevada-- une a Estados Unidos y México para detectar y desactivar drones utilizados por criminales para apoyo al tráfico de drogas y de personas a lo largo de nuestra frontera compartida”.

El operativo binacional se lleva a cabo ahora entre fuerzas armadas estadounidenses en la frontera del condado de San Diego en California, con sus similares entre los municipios de Tijuana y Tecate, en Baja California.

En otro operativo binacional, el Comando Norte informó que entre el 25 y 26 de agosto derribó, con cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tres dones que sobrevolaban la frontera en el Valle del Río Grande, en la frontera con Tamaulipas.

Una versión sin corroborar de Fox News mencionó hasta 300 drones derribados en la frontera en solo un mes, sin que la cifra se haya confirmado oficialmente.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo la víspera que, como parte de un operativo conjunto con Estados Unidos, México desplegó unos 800 militares en la frontera, con el objetivo de derribar drones de organizaciones que usaría el crimen organizado para apoyo del tráfico de migrantes.