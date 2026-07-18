Compraventa de vehículo termina con asaltante muerto en Hidalgo

Un presunto intento de robo durante una operación de compra-venta de un automóvil terminó en un enfrentamiento a balazos, que dejó un hombre sin vida y otro lesionado en la colonia Salvador Allende, de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco.

De acuerdo con los primeros informes, la reunión había sido pactada para concretar la venta de un vehículo; sin embargo, durante el encuentro se habría registrado un intento de despojo del dinero destinado para la transacción. Las versiones preliminares indican que los compradores también portaban armas de fuego, por lo que se produjo un intercambio de disparos.

Como saldo del hecho, uno de los presuntos implicados en el intento de asalto murió en el lugar, mientras que otro resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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En tanto, los compradores fueron asegurados por las autoridades y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron la zona para permitir las diligencias de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y la participación de cada uno de los involucrados.

Otro asalto similar

Con este caso, Hidalgo registra el segundo incidente de características similares en apenas dos semanas relacionado con la compra-venta de vehículos entre particulares. El pasado 7 de julio, en la colonia El Saucillo, municipio de Mineral de la Reforma, un vendedor de automóviles fue asesinado durante una presunta transacción.

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Tras el crimen, el presunto responsable despojó a policías de una patrulla y escapó hasta el municipio de Zempoala, donde fue detenido. Apenas el miércoles pasado, un juez lo vinculó a proceso por esos hechos.

Ambos episodios han generado preocupación por los riesgos que representan las operaciones de compra y venta de vehículos realizadas entre particulares, especialmente cuando se concretan sin medidas de seguridad o en sitios sin vigilancia.