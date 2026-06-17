Asaltan a cliente de banco dentro de sucursal bancaria; le quintan más de 1 mdp

Un asalto a mano armada se presentó este miércoles en una sucursal bancaria del municipio de Guadalupe, en Nuevo León; lo cual causó una movilización policíaca en la zona.

De acuerdo con el reporte, el asalto tuvo lugar la tarde de este miércoles 17 de junio en una sucursal bancaria ubicada en la calle principal en su cruce con C3, en la colonia Central de Abastos, en el citado municipio.

Se reportó que un hombre entró a esta sucursal bancaria con un arma de fuego con la que apunto a su víctima, para después despojarlo del maletín que llevaba y en el cual tenía la cantidad de un millón 190 mil pesos.

Tras tomar este maletín, el hombre huyo del lugar; posteriormente, al sitio llegaron elementos de la policía municipal, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del sujeto que se apoderó del dinero.

En joyería se llevan más de 1 mdp

Otro asalto, también en Guadalupe, causó indignación entre la comunidad. El hecho tuvo lugar cuando un grupo de al menos tres hombres entró a una joyería situada en un centro comercial apoderándose de mercancía cuyo monto estaba valuado en más de un millón de pesos.

Los hechos se registraron la noche del 25 de mayo en este complejo ubicado sobre la avenida Pablo Livas, dentro de la colonia Rincón de Guadalupe.

Una cámara de seguridad colocada en este local comercial logró captar cómo, primero, los dos masculinos vestidos con ropa negra y encapuchados irrumpieron en el lugar, que era atendido por una mujer que reaccionó aterrada ante la situación.

Mientras uno de los individuos se dirigió a la empleada y le dejó una hoja con un presunto mensaje escrito, el otro sospechoso saltó el mostrador y comenzó a adueñarse de joyería que procedió a introducir a una bolsa negra.

La mujer comenzó a gritar “auxilio” de manera desesperada, sin embargo, nada de esto detuvo a los ladrones que continuaron con el ilícito. Cuando la víctima estaba por salir de la joyería, fue interceptada por otros dos cómplices, quienes la mantuvieron dentro hasta que el asalto fue cometido.

Lo anterior ocurrió en menos de un minuto, lo que podría dejar entrever que los presuntos responsables tienen cierta experiencia en esta clase de delitos. Hasta el momento su ubicación es incierta, sin embargo, las autoridades de Guadalupe y agentes ministeriales emprendieron las investigaciones correspondientes para poder encontrar pistas que los dirijan al paradero de los implicados.