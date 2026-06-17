Asaltan casa del alcalde de Texoloc, Tlaxcala; se llevan 400 mil pesos en efectivo y una camioneta

Un grupo armado irrumpió en la casa del alcalde del municipio de Texoloc, Tlaxcala, David Sánchez Rincón, para robarle aproximadamente 400 mil pesos en efectivo y una camioneta la tarde de este miércoles.

Los primeros reportes indican que el robo se registró en el inmueble ubicado sobre la calle Juan Flores, en la colonia El Alto, a unos metros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Una llamada al Servicio de Emergencias 911 alertó a las autoridades, indicando que tres hombres y una mujer, portando armas de fuego, irrumpieron en el lugar y sometieron a las personas presentes.

Durante el asalto, una de las víctimas recibió un golpe con la cacha de un arma.

Luego de someter a los ocupantes, los presuntos delincuentes sustrajeron el dinero en efectivo y huyeron a bordo de una camioneta marca RAM 700, color blanco, propiedad de los afectados.

Tras el reporte, fuerzas federales, estatales y municipales pusieron en marcha un operativo para dar con los responsables. Sin embargo, no lograron dar con los responsables.

En tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento de los hechos para iniciar la carpeta de investigación.