Arribo de tortugas marinas a santuario rompe récord

La temporada de llegada masiva de tortugas marinas en el Santuario Morro Ayuta, en los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Astata, en la región del Istmo de Tehuantepec, rompió récord este año al superar los datos estadísticos de monitoreo de la tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea).

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que gracias a los esfuerzos coordinados de conservación, monitoreo y protección costera este periodo concluye con cifras históricas y así consolidan a este santuario como uno de los epicentros más importantes del mundo para la preservación de la biodiversidad marina.

Se han registrado ocho arribadas masivas, 1.9 millones de nidos protegidos y más de 34 millones de crías liberadas al mar”, detalló.

Arribo de tortugas marinas al Santuario Morro Ayuta Foto: Especial

La Conanp agradeció el acompañaniento del Grupo de Monitores Comunitarios de la comunidad de Paja Blanca y Tapanalá, apoyados por el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), así como a la asociación civil Costa Salvaje.

De igual manera, resaltó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina (Semar) para mitigar el saqueo ilegal de nidos, “porque su colaboración y patrullajes diarios fueron la pieza fundamental para garantizar la seguridad de los quelonios y el éxito absoluto de esta temporada”.

Personas que ayudan a tortugas marinas en el Santuario Morro Ayuta Foto: Especial

De la misma manera, agradeció el apoyo a los habitantes locales por integrarse activamente a través de comités comunitarios de vigilancia y ecoturismo, ofreciendo servicios guiados y regulados para la observación de tortugas marinas.

Destacó que el Santuario Playa Morro Ayuta, colindante con comunidades de origen chontal y ejidos locales, tiene una gran relevancia por ser uno de los 12 sitios en todo el mundo donde ocurre la arribada de manera masiva.

Con estas acciones, el gobierno de México, las asociaciones conservacionistas y las comunidades, reafirman el compromiso con la protección y conservación humanista del patrimonio natural del país para las presentes y futuras generaciones”, concluyó.