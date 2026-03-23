Grupo RICA ha modernizado 100 tiendas de abarrotes mediante la instalación de paneles solares

De la mano de su aliado estratégico Solfium, la embotelladora de la Industria Mexicana de Coca-Cola consolidó un proyecto que moderniza las tiendas de abarrotes y fortalece su operación con capacitación, asesoría administrativa y uso de energía limpia.

A nueve años de su creación, el programa Centurión de Grupo RICA ha impulsado a más de 3,000 tenderos en Hidalgo, Morelos y Puebla, con resultados tangibles en desempeño comercial y eficiencia operativa. Las tiendas integradas a este modelo han reportado crecimientos superiores al 20 %, además de un aumento de 7 % en volumen de ventas, una mejora de 2.27 % en estándares de ejecución y mayor capacidad de exhibición de bebidas frías. Estas cifras confirman que la profesionalización del canal tradicional puede traducirse en mayor rentabilidad y mejor experiencia para el consumidor.

El componente ambiental se ha convertido en uno de los ejes centrales de esta iniciativa. Desde 2024, la incorporación de paneles solares en las Tiendas Centurión ha permitido generar más de 264,000 kWh de energía limpia y evitar la emisión de 117 toneladas de CO2, equivalente a salvar alrededor de 200 árboles. Antonio Guillén, presidente del Consejo de Grupo RICA, destacó que este logro consolida una promesa con los tenderos, mientras que Miguel Guizado, director general, subrayó que la sostenibilidad es una palanca de competitividad para el pequeño comercio.

Grupo RICA ha colocado al tendero en el centro de su estrategia, al reconocerlo como un actor clave en la cadena de valor y en la vida cotidiana de miles de comunidades del centro del país. Por su parte, el CEO de Solfium, Andrés Friedman, resaltó que la integración tecnológica es una gran herramienta para la permanencia.

La alianza con Solfium refuerza el perfil innovador de esta apuesta. Al facilitar el acceso a tecnología solar para pequeños negocios, ambas empresas han construido un esquema que permite reducir costos operativos, elevar la productividad y acelerar la adopción de energías limpias. El caso de Guillermina García, propietaria de la tienda Eri Mar y cliente Centurión desde 2016, refleja ese impacto: aseguró que el gasto de energía era uno de los costos más altos de su negocio, pero que la instalación de paneles solares ha significado una reducción importante en su operación.

Con este centenar de tiendas modernizadas, Grupo RICA reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional, la innovación comercial y el cuidado del medio ambiente. Más que una acción de responsabilidad corporativa, el programa Centurión se perfila como una estrategia para el canal tradicional, al demostrar que el crecimiento de los negocios familiares puede ir de la mano con la eficiencia operativa, la transición energética y el bienestar comunitario.