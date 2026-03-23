Ejecutan a hombre al llegar a su casa; le disparan desde una camioneta

En Tlaxcala se registró un violento ajuste de cuentas que dejó a un hombre sin vida afuera de su casa en la comunidad de Atotonilco, en el municipio de Ixtacuixtla.

Los primeros reportes indican que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcomenudeo que operan entre los límites de Puebla y Tlaxcala.

Los hechos se registraron sobre la carretera que conecta a Atotonilco con Nanacamilpa, justo a la altura de la zona conocida como "La Y Griega".

La víctima fue identificada como Jorge Jesús N, de aproximadamente 40 años de edad, quien acababa de llegar a su vivienda a bordo de un vehículo Ford Escort, color gris, cuando sujetos armados a bordo de una camioneta color guinda o roja lo interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Vecinos reportaron que escucharon al menos 15 detonaciones de arma de fuego, lo que provocó pánico entre la población, por lo que pidieron el apoyo del 911.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia y fueron paramédicos quienes confirmaron que el hombre carecía de signos vitales debido a las múltiples heridas que tenía.

La zona fue acordonada por elementos estatales y fuerzas federales; peritos de la Fiscalía del Estado recabaron indicios y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos violentos.

Personal del Instituto del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue.

Roban más de un millón de pesos a mujer

Por otra parte, el pasado 18 de marzo, también en Tlaxcala, una mujer y su hija fueron despojadas de más de un millón de pesos, entre efectivo por concepto de pagos de ingeniería y joyería.

En el asalto hubo detonaciones de arma de fuego y persecución.

Las víctimas lograron ubicar a los presuntos ladrones gracias a la geolocalización de uno de los celulares robados.

Los hechos ocurrieron en la carretera Tlaxcala-San Martín Texmelucan, a la altura de los municipios de Panotla y Totolac.

El robo se produjo la tarde del miércoles 18 de marzo cuando una mujer y su hija fueron interceptadas por un sujeto abordo de una moto con casco oscuro, quien encañonó a la madre a la altura del abdomen para arrebatarle el bolso.

La hija de la mujer en un acto de valentía golpeó con su celular al delincuente, quien la derribo y realizó detonaciones con su arma de fuego, sin embargo, resultaron ser balas de salva.

La joven corrió detrás del delincuente y una persona que iba a bordo de su vehículo ayudó a la joven a perseguir al ladrón.

Fue hasta que la joven logró ubicar el celular que iba dentro de la bolsa por GPS y al llegar al predio donde marcaba la ubicación, encontraron la motocicleta, pero el sujeto ya había huido.

Fuerzas federales y estatales brindaron apoyo a las víctimas y la motocicleta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Además, se les invito a las víctimas a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes.

jcp