Fingían tener poderes para curar y terminan detenidos por extorsión en Puebla

Detienen a tres personas por extorsión, dos mujeres y un hombre que se hacían pasar por “brujos” en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla.

Los supuestos brujos exigieron a una familia la cantidad de mil pesos para curar a un enfermo; la familia solo juntó 208 mil pesos, que entregarían a los supuestos curanderos.

Sin embargo, los familiares denunciaron amenazas y presión de parte de estas personas para dar la cura al paciente. Por lo que las autoridades montaron un operativo para que, el día de la entrega del dinero, los brujos fueran detenidos.

El operativo se realizó en Miahuatlán y las tres personas fueron detenidas y trasladadas al municipio de Tehuacán, donde fueron presentadas ante la Fiscalía del Estado para que definan su situación legal.

Estas personas podrían estar relacionadas con otros casos del delito de extorsión; se cree que operaban en esta zona.

Marco jurídico del delito de extorsión en Puebla

El delito de extorsión se encuentra tipificado en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, particularmente en los artículos correspondientes al capítulo de delitos contra el patrimonio, donde se establece que quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo mediante violencia moral, intimidación o amenazas puede enfrentar penas que, según reformas vigentes hasta 2024-2025, superan los 8 años de prisión, con agravantes cuando exista participación de varias personas o reiteración delictiva.

Incidencia delictiva de extorsión en Puebla

De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia de carpetas de investigación por extorsión en el estado de Puebla mostró variaciones durante 2023-2024, con cifras anuales superiores a 200 casos registrados oficialmente, aunque estudios de victimización sugieren una cifra negra significativa. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI estimó que más del 90 % de los delitos de extorsión en México no se denuncian, lo que incide en la dimensión real del fenómeno.

Modalidades de extorsión vinculadas a prácticas esotéricas

Autoridades de procuración de justicia en distintas entidades han documentado, durante el periodo 2022-2025, la existencia de esquemas de extorsión bajo la modalidad de “servicios espirituales”, “curaciones” o “trabajos esotéricos”, en los que se solicita dinero bajo presión psicológica o amenazas. Estas conductas pueden configurarse jurídicamente como fraude o extorsión, dependiendo de la existencia de intimidación o coacción, conforme criterios jurisprudenciales emitidos por tribunales colegiados federales en materia penal.

Contexto regional de seguridad en la zona Tehuacán-Miahuatlán

La región de Tehuacán y municipios colindantes del sur de Puebla ha sido objeto de estrategias de seguridad focalizadas dentro de programas estatales anunciados en 2024-2025, orientados a combatir delitos patrimoniales y de alto impacto mediante presencia operativa y fortalecimiento ministerial. El seguimiento procesal del caso dependerá del avance de la carpeta de investigación y de resoluciones judiciales posteriores, sobre las cuales no existe confirmación oficial verificable adicional al momento.

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