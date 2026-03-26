Arranca IMSS torneo de “Futbol sin correr” para adultos mayores

El IMSS arrancó el torneo Futbol sin correr, modalidad originada en el Reino Unido y que está diseñada como una alternativa segura de actividad física para personas adultas mayores.

Mediante un enlace transmitido en la conferencia matutina de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum el director general del IMSS, Zoé Robledo explicó que las reglas principales del Fútbol sin correr son caminar en todo momento, mantener el balón por debajo de la altura de la cabeza o la portería y evitar el contacto físico brusco, lo que reduce riesgos de caídas y lesiones.

El titular del Seguro Social detalló que los equipos son mixtos y se dividen en dos categorías: Plata, para personas de 50 a 59 años, y Oro, para quienes tienen entre 60 y 69 años.

Robledo celebró que en esta primera edición se inscribieron 313 equipos de los 32 estados de la República, integrados por más de 2 mil 300 jugadores, de los cuales mil 293 fueron mujeres y mil 23 hombres.

Algo bien importante, son más mujeres que hombres y al parecer meten más goles las mujeres que los hombres en esta modalidad”, expresó.

El director del IMSS informó que hasta el momento se han disputado 579 partidos, con un total de mil 626 goles, y participan también 211 entrenadores y 127 árbitros. La etapa final se celebrará del 23 al 26 de abril en Oaxtepec, donde los mejores equipos estatales competirán por el campeonato nacional del Mundial Social del IMSS.

Posteriormente, tras el silbatazo inicial, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Mundialito IMSS Fútbol sin Correr, el Mundial Social para Personas Mayores y el homenaje a las Pioneras del Fútbol Femenil: Selección Mexicana 1970‑1971.

En el evento participaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el director de la Conade, Rommel Pacheco; titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez; y las pioneras del fútbol femenil mexicano, campeonas del mundial de 1971.

fdm