Ariadna Montiel se reúne con Félix Salgado y llama a fortalecer la unidad de Morena

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, informó que sostuvo una reunión con el senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, en la que dialogaron sobre el fortalecimiento del trabajo político y social en favor del bienestar de la población.

A través de sus redes sociales, Montiel señaló que el encuentro permitió recordar las luchas que ambos han compartido a lo largo de los años, además de intercambiar puntos de vista sobre los retos que enfrenta el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Sostuve una plática muy enriquecedora con el senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Recordamos las luchas que hemos librado juntos y dialogamos sobre cómo fortalecer el trabajo en favor del bienestar del pueblo”, expresó.

La dirigente morenista destacó que la prioridad es mantener la unidad y la organización del movimiento para consolidar los proyectos impulsados por la Transformación en todo el país.

“Seguimos construyendo unidad, organización y compromiso para consolidar la Transformación en todo el país”, agregó en su mensaje, acompañado de los hashtags #HumanismoMexicano y #PrimeroLosPobres.

El encuentro ocurre en un contexto en el que Morena continúa reforzando su estructura política y territorial de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales, con el objetivo de mantener el respaldo ciudadano a las políticas de bienestar y desarrollo social impulsadas por el movimiento.