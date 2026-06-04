Ariadna Montiel destaca continuidad de la Cuarta Transformación y llama a defender la soberanía nacional

La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa fortaleciéndose bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmó que la prioridad sigue siendo el bienestar del pueblo mexicano y la defensa de la soberanía nacional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la funcionaria sostuvo que el cambio de régimen impulsado por López Obrador se logró por la vía democrática y pacífica, demostrando que la corrupción puede ser combatida cuando existe organización popular.

Montiel destacó que el exmandatario tuvo la capacidad de interpretar las demandas de la ciudadanía y consolidar lo que denominó como Humanismo Mexicano, modelo que, aseguró, permitió gobernar con honestidad y promover una redistribución más justa de la riqueza del país.

Montiel también resaltó la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, a quien calificó como la primera mujer en ocupar el cargo y cuyo triunfo electoral, dijo, fue resultado de una “hazaña colectiva” respaldada por más de 36 millones de votos.

Según Montiel, la actual administración representa la continuidad de un proyecto de nación enfocado en ampliar el bienestar social, profundizar la transformación en las regiones más vulnerables y mantener una postura firme en la defensa de la soberanía mexicana frente a presiones externas.

En su publicación, la funcionaria planteó que México atraviesa un momento decisivo, en el que se confrontan dos visiones de país: una orientada al bienestar de la población y otra vinculada, según señaló, a prácticas de corrupción y privilegios del pasado.

Asimismo, sostuvo que sectores opositores, tras los resultados electorales recientes, buscan que actores externos influyan en las decisiones nacionales, por lo que llamó a respaldar a quienes, afirmó, defienden los intereses de la patria.

Montiel cerró su mensaje retomando una frase atribuida al expresidente López Obrador, al señalar que “quien no quiere a su patria, no quiere a su madre”, acompañando su publicación con las etiquetas #HumanismoMexicano y #PrimeroLosPobres.