Arde toma clandestina cuando era reparada en Hidalgo y deja dos trabajadores lesionados 

Dos trabajadores resultaron lesionados luego de que se registrara un incendio mientras personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaba labores para inhabilitar una toma clandestina ubicada en la localidad de Xolostitla de Morelos, en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo.

El incidente ocurrió este domingo durante las maniobras sobre un ducto utilizado para el transporte de hidrocarburo.

De acuerdo con los reportes, el fuego se originó mientras se efectuaban los trabajos de reparación y aseguramiento de la instalación irregular.

Ante la emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hidalgo se trasladaron al sitio y realizaron labores para sofocar las llamas, además de efectuar trabajos de enfriamiento con el objetivo de evitar una nueva propagación.

Durante el incidente, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos en el lugar.

Posteriormente, ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir valoración médica.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la condición de salud de los trabajadores ni han informado qué provocó exactamente la ignición durante las labores de Pemex.