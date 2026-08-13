Hallan pipa sepultada que era utilizada como cisterna por huachicoleros de Hidalgo

Un operativo conjunto de autoridades estatales y federales permitió desmantelar un presunto centro de almacenamiento clandestino de hidrocarburo en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, donde fue localizada una cisterna enterrada con capacidad para 20 mil litros y se aseguraron cerca de 10 mil litros de combustible.

La intervención se realizó en un predio de la colonia Los Reyes tras una orden de cateo derivada de labores de inteligencia.

En el sitio participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante la diligencia fueron asegurados 9 mil 700 litros de hidrocarburo, almacenados en 145 contenedores de distintas capacidades, además de 35 metros de manguera de alta presión y una bomba utilizada para la extracción de combustible.

Uno de los hallazgos más relevantes fue una cisterna subterránea con capacidad para 20 mil litros, la cual se encontraba vacía al momento del cateo, pero formaba parte de la infraestructura utilizada para el almacenamiento del combustible.

Las autoridades también aseguraron seis vehículos, entre ellos motocicletas, camionetas y un tractocamión de carga pesada; dos de las unidades contaban con reporte de robo vigente.

En el inmueble fueron localizadas además 140 dosis de presunta mariguana y 33 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

El predio quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia del combustible y la posible participación de personas relacionadas con actividades de robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos en la región.