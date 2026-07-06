Apagones y lluvia empañan la euforia por el Mundial

Las celebraciones y transmisiones del encuentro entre México e Inglaterra para los octavos de final se vieron interrumpidas en diversas entidades del país debido a las fuertes lluvias y cortes de energía.

En Guanajuato capital, una tromba registrada el mediodía del domingo causó la inundación de la emblemática calle Subterránea.

El fenómeno meteorológico sorprendió a cientos de aficionados minutos antes del partido, obligando a las autoridades y prestadores de servicios a cancelar el Fan Fest, que ya contaba con mobiliario instalado para la convivencia de los asistentes.

Tormenta inunda calle subterránea de Guanajuato. Especial

La ciudad de Puebla también reportó incidentes cuando el viento derribó un templete situado cerca del Fan Fest en el zócalo.

Personal de Protección Civil tuvo que intervenir para retirar la estructura y supervisar la seguridad de las pantallas y el equipo técnico.

Por otro lado, medios locales reportaron que en la zona norte de Mérida, un apagón masivo afectó el sector que abarca desde Plaza Fiesta hasta Altabrisa.

Reproducir La afición mexicana llenó de nuevo el Zócalo capitalino

El corte de luz ocurrió a las 5:15 de la tarde, justo durante la transmisión previa del partido, lo que interrumpió la actividad comercial y provocó la salida estrepitosa de la gente de las plazas comerciales, que quedaron en penumbras y sin señal televisiva.

Por otro lado, en Nuevo León Protección Civil reportó que cerca de las 20:00 horas brindó atención a una mujer que sufrió un síncope (pérdida breve y transitoria del conocimiento y del tono muscular) por calor; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Mientras tanto, en Aguascalientes, a pesar de la lluvia que generó caos en la ciudad, un grupo de aficionados fueron limitados a celebrar por policías, quienes los quitaron de la glorieta Benito Juárez, por lanzar espuma a los vehículos que pasaban.

Los aficionados se quedaron afuera de una tienda de conveniencia donde también lanzaban espuma a los vehículos que pasaban.