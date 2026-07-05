Tormenta en Colima deja 20 árboles caídos

Luego de una tormenta registrada la tarde de este domingo en la zona metropolitana de Colima, autoridades informaron un saldo de al menos 20 árboles caídos en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, lo que movilizó a corporaciones de seguridad, protección civil y servicios públicos para liberar vialidades y atender los reportes ciudadanos, sin que se reportaran personas lesionadas.

En Villa de Álvarez, las autoridades informaron la caída de 10 árboles en distintos puntos del municipio.

El director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil, Víctor Manuel Gregorio Mendoza, señaló que se activó el Protocolo de Seguridad y Protección Civil para responder a la intensa precipitación, con la participación de elementos de esas corporaciones y personal de Servicios Públicos, quienes retiraron árboles y ramas que obstruían las calles. El funcionario indicó que no se registraron daños materiales.

En el municipio de Colima, brigadas de la Dirección de Servicios Públicos atendieron la caída de árboles y ramas provocada por la lluvia, principalmente sobre la avenida Calzada Galván y en el cruce de Placetas Estadio, donde realizaron labores de despeje para restablecer la circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones. Aunque el Ayuntamiento no informó una cifra oficial de árboles derribados, en distintos puntos de la ciudad se documentó la caída de cerca de una decena de ejemplares mediante reportes ciudadanos y publicaciones en redes sociales.

La escasa visibilidad y el pavimento mojado también contribuyeron a la ocurrencia de dos accidentes viales de consideración. El primero se registró sobre la carretera Colima-Manzanillo, en el municipio de Colima, En el que la Cruz Roja confirmó de acuerdo a la mujer involucrada que perdió el control del vehículo por el pavimento mojado.

El segundo sobre la avenida Griselda Álvarez, en Villa de Álvarez. En ambos percances tres personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de emergencia en el lugar y presentaron heridas de carácter menor, aunque sólo dos de ellas fueron trasladadas para su atención médica.

Los municipios de Colima y Villa de Álvarez, en los que se registró la tormenta informaron que mantienen operativos de atención durante la temporada de lluvias y exhortaron a la población a conducir con precaución, evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse atenta a la información emitida por las autoridades.