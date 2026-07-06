Pemex busca producir hasta 1.8 millones de barriles tras acuerdo con Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la empresa brasileña Petrobras apoyará a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la exploración de nuevos yacimientos de petróleo, particularmente en aguas profundas, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y avanzar en la estrategia de soberanía energética.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que la experiencia tecnológica de la petrolera brasileña será clave para identificar nuevos recursos en zonas donde México busca ampliar su capacidad de exploración.

En esta parte de exploración nos van a ayudar mucho, porque ellos han desarrollado nuevas técnicas para la exploración de petróleo, particularmente en aguas profundas”, señaló

Cantarell vuelve al centro de la estrategia energética

Sheinbaum confirmó que uno de los proyectos en análisis es la exploración de zonas más profundas del yacimiento de Cantarell, considerado durante décadas el principal campo petrolero de México.

Se está viendo si en el yacimiento de Cantarell, ese que dio tanto petróleo a México, en una zona más profunda, se puede encontrar más petróleo”, indicó.

La presidenta recordó que este complejo petrolero fue sometido durante administraciones anteriores a un ritmo de extracción que, afirmó, aceleró su declive.

Se sobre explotó el principal yacimiento de crudo del país”, subrayó.

Agregó que:

Se sacó el petróleo más rápido y se acabó una mayor parte de ese yacimiento”.

Crítica la sobreexplotación y exportación de crudo

La mandataria sostuvo que el incremento en la producción registrado durante gobiernos pasados estuvo acompañado de una política orientada principalmente a la exportación del petróleo.

La mayor parte de ese crudo se exportó a Estados Unidos, ese crudo podría haberse quedado en 2.5 millones de barriles diarios de producción, durante Zedillo se producía 2.1 millones de barriles diarios y con Fox llegó a producirse en 2003 3.4 millones de barriles diarios”, afirmó.

Según Sheinbaum, esa estrategia provocó un agotamiento más acelerado de algunos de los principales yacimientos del país.

Sheinbaum confirmó que uno de los proyectos en análisis es la exploración de zonas más profundas del yacimiento de Cantarell. Presidencia/Juan Carlos Ramos Mamahua/Presidencia

Meta: producir 1.8 millones de barriles

La presidenta reiteró que la política energética de su administración prioriza el abastecimiento interno por encima de las exportaciones de crudo.

Explicó que la meta es mantener una producción cercana a 1.8 millones de barriles diarios, volumen que estará destinado principalmente a abastecer las refinerías nacionales y garantizar el suministro de combustibles para el mercado mexicano.

Ahora todo el petróleo que se produce prácticamente se refina en México y sirve para la demanda interna”, afirmó.

Analizan un plan ambicioso para el Golfo de México

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal también analiza ampliar la exploración en el Golfo de México y replantear el aprovechamiento de campos que anteriormente fueron explotados.

Es muy ambicioso el tema de explotar el Golfo de México, replantear la explotación de algunos pozos que ya se han explotado, ver cómo va esta situación y saber cuál es el plan, que debe haber un plan ambicioso aparte de la explotación de estos mantos”, explicó.

La estrategia contempla evaluar el potencial de nuevas reservas mediante tecnologías de exploración más avanzadas.

Se busca producir más gasolinas y diésel

Como parte del fortalecimiento de Pemex, la presidenta aseguró que continúa el proceso de modernización del Sistema Nacional de Refinación, destacando los trabajos en las refinerías de Tula y Salina Cruz.

Indicó que estas obras tienen como objetivo reducir la producción de combustóleo e incrementar la elaboración de gasolinas y diésel, con el propósito de hacer más eficiente el procesamiento del petróleo y disminuir la dependencia de combustibles importados.