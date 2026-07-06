Necesarias más obras para mitigar inundaciones en Iztapalapa

Para abatir las inundaciones que se registran en la zona de Santa Martha, en Iztapalapa, se requerirán obras en las colonias de la zona para desalojar el agua hacia los colectores recién construidos, afirmó el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, durante la rueda de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario expuso que en los últimos años se han invertido 11 mil 200 millones de pesos en la construcción de colectores, y sistemas de bombeo para disminuir el riesgo de inundaciones en la zona oriente del Estado de México, en especial en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y Chalco.

“Hay que hacer todavía algunas obras complementarias, puntuales, en algunas colonias, en esa parte están trabajando los municipios, pero comparado con otros años, el avance es significativo y es totalmente evidente.

“En algunos lugares en particular, sobre todo debido a los hundimientos que se dan de manera puntual, se tendrán que hacer algunas obras complementarias a nivel de colonias, eso ya es en algunos puntos en particular, es algo que estamos trabajando con los municipios”, puntualizó el titular de Conagua.

Morales estuvo en la rueda de prensa matutina del 14 de mayo, donde presentó obras hidráulicas que estaban en fase final de construcción y que ahora ya se encuentran operando, lo que permite abatir la mayor parte del agua de lluvia que cae en la zona.

Se trata de seis obras que tuvieron un costo global de 11 mil 200 millones de pesos, puntualizó Morales.

“Hay obras que efectivamente ya se encuentran en operación. El colector de Teotongo se encuentra en operación. La Laguna de El Salado que se encuentra en operación, el colector de Carmelo Pérez que se encuentra en operación.

“La sobras que están en funcionamiento nos han ayudado de una manera significativa, a pesar de las fuertes lluvias, el desalojo del agua ha sido muy rápido. La siguiente semana vamos a tener un incremento en la capacidad de 16 mil metros cúbicos de desalojo, gracias a cárcamos de Xohiaca y en 15 días estará listo el colector de Pinos. Estas obras en su conjunto van a ayudarnos a tener una velocidad de desalojo de 23 mil litros por segundo de manera adicional”, detalló Morales.

Recordó que, además, hay obras de pequeñas dimensiones que los ayuntamientos del Estado de México realizan como parte del programa de recuperación de la zona oriente del Valle de México.