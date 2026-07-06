Reconoce Mauricio Tabe a Ópticas Lux por la adopción y el cuidado de áreas verdes en Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entregó un reconocimiento oficial a la empresa Ópticas Lux por su alto compromiso con la responsabilidad social y la conservación del medio ambiente, al consolidarse como una de las firmas pioneras en la adopción de espacios públicos dentro de la demarcación. Las autoridades locales informaron que la estrategia gubernamental tiene como prioridad reverdecer la alcaldía mediante alianzas estratégicas con el sector empresarial y desarrolladores, quienes complementan estas acciones a través de obras de mitigación y esquemas formales de mantenimiento dirigidos de forma exclusiva a la conservación ecológica urbana.

Los datos duros del programa exponen que, a lo largo de una década de colaboración, la firma ha asumido el resguardo de un total de 11 áreas verdes, las cuales representan una superficie exacta de 13 mil 657 metros cuadrados de suelo recuperado. La infraestructura atendida contempla la adopción de 10 camellones ubicados en las zonas residenciales y comerciales de Polanco y Lomas de Chapultepec, distribuidos específicamente en las avenidas de los Virreyes, Presidente Masaryk, Explanada, Homero, Paseo de la Reforma y el Castillo de Winsor, así como una glorieta en Avenida de los Virreyes, a la altura de Monte Himalaya, espacio que ya fue equipado con un parque especializado para perros.

“Lo que queremos es extender el número de camellones y jardines adoptados y así esta suma entre particulares y gobierno, nos permita tener los mejores parques, jardines y camellones”, afirmó el alcalde Mauricio Tabe al resaltar los beneficios comunitarios de este esquema de corresponsabilidad. Por su parte, José Alfredo Santos Asseo, director general de Ópticas Lux, detalló que para el cuidado diario de estas zonas mantienen contratada a una empresa privada de jardinería, demostrando que la iniciativa privada y la sociedad civil deben involucrarse activamente en la dignificación y preservación de la belleza ecológica de la Ciudad de México.