Entre lluvia y entusiasmo, la afición alentó a México hasta el silbatazo final

Con la esperanza de remontar el marcador y con el apoyo incondicional hasta el último minuto, los aficionados mexicanos abarrotaron restaurantes, bares y cantinas de los corredores gastronómicos de las colonias Roma y Condesa.

Bajo una intensa lluvia y tormenta eléctrica, se podían apreciar largas filas de aficionados para entrar a los restaurantes que proyectarían el partido.

Con sombreros de charro, jorongos, trompetas, silbatos y matracas, los aficionados no dejaron de alentar.

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“Su pronóstico: 2-0, ganamos por dos goles. México ha agarrado un buen nivel y sí le da la vuelta”, comentó Aldo Medina.

“México gana 3-0. Es un partido complicado, pero lo vamos a ganar”, aseguró Elia Etia.

“¿Quién va a ganar? Obviamente, México, 2-0. ¿Cuál es la bebida que más está vendiendo? Los cantaritos y el tequila”, comentó Iber, cantinero de un bar ubicado en la avenida de los Insurgentes.

A las 7 de la noche y con 60 minutos de retraso, sonó como nunca el Himno Nacional. Minutos más tarde, llegó el silbatazo inicial.

Con cada jugada del equipo mexicano, la ilusión de la llegada del gol se hacía sentir.

Y aunque en esta ocasión el marcador no fue favorable, los aficionados en bares, cantinas y restaurantes despidieron a la Selección Nacional con fuertes aplausos y el grito de “¡Viva México!”