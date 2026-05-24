Animalistas protestan en Pachuca por freno a iniciativa contra corridas de toros

Integrantes de colectivos animalistas realizaron una manifestación en Pachuca para exigir la prohibición de las corridas de toros en Hidalgo y señalar públicamente a diputados locales por mantener detenida la discusión legislativa sobre la tauromaquia.

La movilización inició en Plaza Independencia, desde donde decenas de activistas avanzaron por distintas vialidades del centro de la capital hidalguense hasta arribar a Plaza Juárez. Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas, lanzaron consignas y realizaron representaciones simbólicas en rechazo al maltrato animal.

Como parte de la protesta, los inconformes colocaron un “tendedero” con fotografías de legisladores que respaldaron llevar a consulta ciudadana el tema de las corridas de toros. En las imágenes aparecieron mensajes de desaprobación hacia los diputados, a quienes acusaron de evitar una resolución directa sobre la iniciativa.

Los manifestantes cuestionaron que un asunto relacionado con derechos animales sea sometido a consulta pública, al considerar que este tipo de temas deben resolverse mediante acciones legislativas y no a través de mecanismos que, afirmaron, solo retrasan el proceso.

También denunciaron que la propuesta para prohibir la tauromaquia permanece sin avances desde hace aproximadamente un año en comisiones del Congreso local, situación que atribuyeron a la falta de acuerdos y voluntad política.

Al concluir el mitin, los colectivos reiteraron su llamado a los diputados de Hidalgo para retomar el análisis de la iniciativa y avanzar hacia la prohibición definitiva de las corridas de toros en la entidad.