Andrés Mijes va por la gubernatura de NL; pide licencia como alcalde de Escobedo

El alcalde morenista de Escobedo, Andrés Mijes, solicitó licencia temporal a su cargo para buscar la coordinación estatal de la defensa de la transformación en Nuevo León.

La solicitud fue aprobada por unanimidad por el Cabildo municipal.

Mijes mencionó que sus aspiraciones tienen razones precisas como alinear al estado con el modelo de crecimiento con Justicia que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Un modelo que ya ha dado resultados para las familias luchonas y para las empresas dispuestas a pensar en largo plazo”, dijo.

También dijo que pone todo su empeño en ser el próximo Coordinador Estatal de la Defensa de la Teansformación porque nunca ha existido tanta distancia entre el gobierno que Nuevo León merece y el que hoy tiene.

La solicitud es a partir del 1 de junio y el Coordinador estatal se perfila para aspirante candidato a la gubernatura.

Andrés Mijes es el actual alcalde de Escobedo, uno de los municipios más relevantes de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Se ha consolidado como una de las figuras más fuertes de Morena en una entidad que históricamente ha representado un terreno adverso para la izquierda. Su reelección en 2024, obtenida con una ventaja amplia, lo posicionó como el principal liderazgo del partido en el estado y como un actor con proyección más allá del ámbito municipal.

En este contexto, Mijes ha comenzado a buscar el nombramiento como “Coordinador de la Defensa de la Transformación”, una figura clave dentro del lenguaje político de Morena que, en los hechos, funciona como antesala para la candidatura a la gubernatura. Este cargo permite realizar actividades proselitistas, de organización territorial y posicionamiento político sin incurrir en violaciones a la legislación electoral vigente, al no tratarse formalmente de una candidatura. Con esta aspiración, Mijes confirma de manera abierta su intención de competir por la sucesión del actual gobernador Samuel García en 2027.

Parte central de su estrategia consiste en vincular su proyecto político con el modelo de gobierno federal, al destacar conceptos como el “crecimiento con justicia”. Con ello, intenta capitalizar el respaldo de sectores populares y, al mismo tiempo, enviar señales de certidumbre al sector empresarial regiomontano. Su narrativa combina referencias a las “familias trabajadoras” con la necesidad de fomentar inversiones de largo plazo, en un intento por equilibrar dos sectores que históricamente han mostrado tensiones en el estado.

En términos administrativos, su decisión de buscar esta posición implica solicitar una licencia temporal a la alcaldía de Escobedo a partir del 1 de junio. Durante ese periodo, el Cabildo deberá designar a un encargado de despacho, que comúnmente recae en el Secretario del Ayuntamiento, mientras Mijes se dedica a recorrer la entidad con el objetivo de ganar la encuesta interna de Morena que definirá la candidatura.