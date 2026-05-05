Niña de 11 años muere tras recibir un balonazo en la cara

Una niña de 11 años falleció este martes 5 de mayo en el municipio de García, Nuevo León, tras recibir un balonazo mientras jugaba.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Valle de Lincoln sobre la calle San Patricio.

Aunque los primeros informes indicaban que la menor había sufrido una caída accidental al interior de su domicilio, se confirmó que murió luego de que recibiera un golpe en la cara con un balón de futbol.

De acuerdo con la familia de la víctima, ella se encontraba jugando con otros menores de edad cuando sufrió un golpe en el rostro, lo que le provocó vómito.

Tras lo anterior, Arleth Citlali fue llevada por sus padres a un centro médico, donde le indicaron que la menor de edad no tenía nada grave y solo había sido un golpe.

Durante la madrugada de este martes, Arleth se despertó porque se sintió mal, fue en ese momento que sus papás la subieron al vehículo para llevarla a un hospital; sin embargo, de un momento a otro ella se desvaneció y murió.

Posteriormente, se le pidió apoyo a Protección Civil municipal, quienes llegaron al lugar y confirmaron que la niña ya no tenía signos vitales. Al sitio también acudieron peritos y agentes ministeriales, así como elementos de la Policía Municipal, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Días atrás un niño murió tras un partido de futbol

La muerte de un niño en la escuela “Isla de Holbox”, en Villas Otoch, al norte de Cancún, no obedeció a un golpe que recibió mientras jugaba futbol, sino a un edema cerebral que provocó una infección previa, informaron autoridades en la segunda quincena de abril.

Prácticamente a la media noche de este lunes, la Fiscalía General del Estado informó la causa de muerte de un menor en la escuela primaria “Isla de Holbox”, ocurrida la tarde de este lunes.

Tras el reporte del desvanecimiento y posterior fallecimiento de un estudiante en un plantel escolar del municipio de Benito Juárez, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se llevó a cabo la necropsia de ley, lo que ha permitido determinar que la causa de muerte fue un edema cerebral derivado de una infección en las vías respiratorias superiores”.

De acuerdo con un comunicado, especialistas de la Dirección de Servicios Periciales señalaron que la infección avanzó y afectó el cerebro, provocando inflamación y presión en las arterias cerebrales, lo que generó una isquemia cerebral; es decir, una situación grave por la falta de flujo sanguíneo y oxígeno en el cerebro.

Durante la necropsia se detectó la presencia de moco transparente espumoso en la tráquea, inflamación de las amígdalas y un edema cerebral masivo que comprometía todo el encéfalo.

La Fiscalía detuvo en calidad de presentado a un docente de educación física que vigilaba a los estudiantes al momento del incidente que causó la muerte del menor, y posteriormente liberado.

Niño recibió balonazo

De acuerdo con las primeras versiones que se manejaron sobre el caso, el niño, alumno de la escuela Isla de Holbox, ubicad al norte de Cancún, Quintana Roo, recibió un balonazo, lo que provocó que cayera al piso y se golpeara la cabeza.

A pesar del golpe, el niño se levantó, pero momentos después se desvaneció y quedó inconsciente. Al lugar arribaron paramédicos, pero sólo para corroborar que ya no tenía signos vitales.

Tras la muerte del niño, padres de familia denunciaron que la escuela no tiene condiciones adecuadas.

jcp