Cae en Veracruz el ‘Kakino’, secuestrador y exreo

Con apoyo de Fuerza Civil en labores de inteligencia, autoridades federales y estatales detuvieron en Veracruz a Jaime “N”, alias “Kakino” o “Román”, identificado como objetivo prioritario por su presunta relación con un grupo delictivo con presencia en el noreste del país.

La detención se realizó en el municipio de Los Naranjos, donde también fue capturado Moisés “N”, de acuerdo a ABC Noticias.

El operativo fue encabezado por elementos del Ejército, en coordinación con instancias de seguridad federal y fiscalías estatales.

De acuerdo con reportes oficiales, la ubicación se logró tras trabajos de inteligencia que incluyeron análisis de datos, intercambio de información y seguimiento a líneas de investigación sobre generadores de violencia en la región.

En estas tareas participó la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil.

Autoridades señalan que Jaime “N” cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada.

Además, es identificado como presunto mando regional con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, principalmente en Nuevo Laredo.

“Kakino” ya había sido mencionado en hechos de violencia previos. En 2017, su nombre apareció durante disturbios en el penal del Topo Chico, en Nuevo León, donde internos protestaron ante la posibilidad de que asumiera control dentro del centro penitenciario.

De acuerdo con archivos periodísticos, fue detenido en 2011 como parte de una banda de secuestradores que operaba en el área metropolitana de Monterrey, y posteriormente fue vinculado con estructuras delictivas en la región.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

JCS