Maru Campos conmemora el 5 de mayo

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, encabezó, en la explanada del parque El Palomar de la ciudad de Chihuahua, la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, cuando México enfrentó al Ejército Francés.

En el evento, la mandataria estatal acompañó los honores al lábaro patrio, frente a la bandera monumental que fue izada a toda asta, para recordar este hecho ocurrido durante la segunda intervención francesa, en el que se luchó por la defensa de la nación.

Como parte del acto, se realizó un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional (SMN), mismos que se comprometieron a honrar y defender este emblema de la patria, que simboliza la independencia, el honor y la integridad del territorio.

El general Edilberto Jasso Godoy, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar, indicó que esta toma de protesta se enmarca en una de las fechas más significativas de la historia nacional, cuando las fuerzas mexicanas defendieron el país en un episodio que no solo representa una victoria militar, sino el compromiso por la independencia.

Este acto vincula a las nuevas generaciones con el legado de quienes han defendido a México a lo largo de su historia, pues asumen una responsabilidad que trasciende lo individual para convertirse en un compromiso con la patria, con sus instituciones y con las generaciones futuras. Que sea un recordatorio permanente de que servir a México es el más alto honor”, enfatizó.

Conformaron el presídium el general Humberto Ibarra, comandante de la III Región Área Militar; la magistrada Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado; el coronel Williams Conrady Chavarría, comandante de la 21/o Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional Chihuahua.

También el general José Velázquez, comandante del Grupo de Base Aérea No. 3; el coronel Carlos Sánchez, comandante del 23 Batallón de Infantería; Francisco Sáenz Soto, encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, participaron Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública y Hebert Arturo Villa, jefe de la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Hoy conmemoramos el CLXIV Aniversario de la Batalla de Puebla, un momento histórico que nos recuerda el valor, la unidad y el amor por México. 🇲🇽



Durante esta ceremonia, también fuimos testigos de la Toma de Protesta de Bandera de los Soldados del Servicio Militar Nacional,… pic.twitter.com/bdbizn3WAr — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 5, 2026

jcp