Tijuana registró una baja de 38 por ciento en homicidios dolosos

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La ciudad de Tijuana, Baja California, registró una baja de 38 por ciento en la cifra de homicidios dolosos, al pasar de 102 casos en abril de 2025 a 63 en el mismo mes de este año, informó el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz.

El funcionario afirmó que esta situación es resultado de la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en fortalecer a los gobiernos locales y mantener una coordinación directa con la federación.

“La seguridad de las y los tijuanenses exige trabajo diario y coordinación permanente”, dijo Burgueño Ruiz, quien indicó que las reuniones constantes de la Mesa de Paz permiten dar seguimiento puntual a las estrategias implementadas.

De acuerdo con cifras en materia de Seguridad Pública, se detalló que, en abril de 2026, en Tijuana, se reportaron más de mil 21 personas detenidas, así como el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores.

También se decomisaron miles de dosis de distintas sustancias ilícitas, además de cumplir 149 órdenes relacionadas con diversos delitos y recuperar 161 vehículos, informó la administración de Tijuana.

Burgueño Ruiz destacó que la estrategia de seguridad en la ciudad fronteriza se basa en la continuidad de la coordinación institucional, el análisis constante de resultados y la implementación de acciones preventivas.

"No se bajará la guardia y se mantendrá el trabajo conjunto con la federación y el estado para consolidar una tendencia sostenida en la reducción de la violencia y fortalecer el bienestar en la ciudad”, ofreció Burgueño Ruiz.