Piden a Mijes transformar vida y bienestar de las mascotas

Activistas y defensores de los animales solicitaron a Andrés Mijes impulsar una verdadera política en favor del bienestar de nuestros amigos peludos, emplumados y hasta de escamas en Nuevo León, mediante acciones que fortalezcan la protección y el cuidado de las mascotas en todo el estado.

Durante un encuentro realizado este sábado en el Parque Lineal de República Mexicana, en Escobedo, representantes de organizaciones y colectivos de Apodaca, Hidalgo, Monterrey y otros municipios coincidieron en la necesidad de renovar la política estatal en esta materia con estrategias que generen un impacto real en la protección de los animales.

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Ante este llamado, Mijes destacó que proteger a los animales también fortalece el tejido social y contribuye a construir comunidades más responsables y solidarias.

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Por ello, señaló que la visión de la 4T Norteña coincide con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar un México con mayor bienestar, responsabilidad y respeto por toda forma de vida.

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Al denunciar que actualmente el estado ha mantenido rezagadas las políticas dirigidas a la protección de las mascotas y al bienestar animal, los activistas señalaron que es urgente que las acciones implementadas en Escobedo en materia de protección y bienestar animal se repliquen en todo Nuevo León.

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Mijes sostuvo que los animales ocupan un lugar importante dentro de las políticas públicas impulsadas por la 4T Norteña, lo que ha permitido consolidar a Escobedo como un referente nacional en la promoción del bienestar animal.

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Durante el diálogo también se destacó la importancia de fortalecer las campañas de adopción responsable, esterilización y educación ciudadana como herramientas fundamentales para prevenir el abandono y el maltrato animal.

Este encuentro formó parte de la agenda de Andrés Mijes rumbo a la Coordinación de la Defensa Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional, fortaleciendo el diálogo con diversos sectores de la sociedad para construir, de manera conjunta, la transformación que Nuevo León merece.