Muere joven rociada con gasolina y envuelta en llamas en Nuevo León

Una mujer de 25 años murió debido a las lesiones que presentaba tras ser rociada con gasolina y que le prendieron fuego, esto ocurrió luego de acudir a una fiesta con un hombre que conoció en redes sociales en Juárez, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la muerte de la joven de identidad protegida, con las iniciales P. Y.

La mujer perdió la vida en las instalaciones del Hospital General de Juárez en donde era atendida luego de que fue hallada con múltiples quemaduras en su cuerpo en la vía pública, en la calle Sección 123 en la colonia Lomas del Sol, en el mencionado ayuntamiento.

Trascendió que la joven alcanzó a declarar que conoció a un chico en una red social y la invitó a la reunión en donde fue agredida.

Su deceso se registró este sábado, la causa del deceso fue las quemaduras que sufrió en diversas regiones anatómicas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) investigan el feminicidio con perspectiva de género.