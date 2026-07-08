Llama Mijes desde Salinas Victoria a crecer con orden y justicia social

Desde Salinas Victoria, Andrés Mijes afirmó que el crecimiento solo genera bienestar cuando se acompaña de planeación y justicia social.

Desde esta importante zona del también conocido Valle de las Salinas, Mijes llamó a consolidar un modelo de desarrollo con orden que garantice mejores condiciones de vida para las familias de Nuevo León.

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Durante una Asamblea Informativa en la colonia Agropecuaria Emiliano Zapata, los vecinos expresaron la falta de servicios esenciales, como luz y agua, así como de opciones de transporte público, además del olvido en el que se encuentran.

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El aspirante a coordinador de la Defensa Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional señaló que el éxito de un municipio debe reflejarse en beneficios reales para la población, tal como lo señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Plan México.

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“Salinas Victoria demuestra que el crecimiento sin orden, el crecimiento con corrupción y sin sentido social no basta ni soluciona”.

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“La 4T Norteña es lo contrario: va por el crecimiento con justicia, con orden, con cercanía y honestidad, en concordancia con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

Mijes destacó que la 4T Norteña promueve un desarrollo ordenado, donde el crecimiento económico vaya acompañado de infraestructura, movilidad, servicios públicos y mayores oportunidades para la población.

Reiteró que la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional busca impulsar un crecimiento con planeación y justicia social para que todos los municipios de Nuevo León avancen sin dejar a nadie atrás.