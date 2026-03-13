Ammex: Refacciones de excelencia para maquinaria

Con casi dos décadas de trayectoria, la empresa busca consolidarse e incrementar su red de atención, ofreciendo venta, renta y servicio especializado en maquinaria para sectores como la minería, construcción e industria.

La corporación continúa fortaleciéndose en el noreste de México, una región donde se ha consolidado como un aliado confiable para diversos proyectos productivos.

Durante estos años, Ammex ha construido una trayectoria basada en la solidez operativa, la confianza de sus clientes y la continuidad en el servicio.

Su crecimiento sostenido ha permitido ampliar la cobertura regional, proporcionando soluciones integrales a distintos mercados del noroeste del país.

Esta presencia estratégica facilita una atención directa en cada plaza, permitiendo responder con mayor rapidez a las necesidades de los clientes y acompañar el desarrollo de proyectos en sectores clave.

Con casi dos décadas de experiencia, Ammex continúa fortaleciendo la presencia regional con soluciones confiables para cada proyecto.

Servicio eficaz

Entre los principales servicios que ofrece la empresa se encuentra un amplio portafolio de maquinaria para diferentes sectores, para su venta o renta. Estas opciones permiten a los clientes elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades y requerimientos operativos y financieros.

Además del suministro de equipo, la compañía cuenta con servicio técnico especializado a cargo de personal capacitado y certificado, incluyendo también mantenimiento preventivo y correctivo, así como atención postventa enfocada en garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos.

Como parte de su estrategia de expansión, además de contar con sucursales en Culiacán, Sinaloa, como matriz; Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, y presencia en Los Cabos, Baja California Sur, Ammex anunció la apertura de una nueva sucursal ubicada en Mexicali, Baja California.

Con esta incorporación, busca fortalecer su cercanía con clientes de la región y continuar ampliando su presencia en uno de los mercados más industriales del país.

La empresa invita a clientes y aliados a visitar la nueva sucursal para conocer más de su portafolio, representando un gran paso en el crecimiento de la compañía y su compromiso por ofrecer soluciones integrales, servicio especializado y acompañamiento cercano a quienes impulsan proyectos en el noreste de México.