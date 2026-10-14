American Airlines cancela ruta a Tulum; ¿cuál es y cuándo dejará de operar?

El Aeropuerto Internacional de Tulum perderá su conexión aérea directa con Miami, Florida, luego de que American Airlines anunciara la suspensión de esta ruta a partir del 5 de enero de 2027, como parte de una reorganización de sus operaciones.

De acuerdo con información, la compañía estadunidense tomó la decisión como parte de acciones orientadas a fortalecer sus operaciones. Sin embargo, mantendrá los vuelos entre Tulum y Dallas-Fort Worth, uno de sus principales centros de conexión en Estados Unidos.

La cancelación representa un nuevo ajuste en la oferta de vuelos internacionales del aeropuerto de Quintana Roo, que desde su inauguración, en diciembre de 2023, ha experimentado cambios en las rutas disponibles para conectar con otros destinos.

La cancelación representa un nuevo ajuste en la oferta de vuelos internacionales del aeropuerto de Quintana Roo, que desde su inauguración, ha experimentado cambios. Cuartoscuro

¿Qué pasará con los vuelos de Tulum a Miami?

La suspensión obligará a los pasajeros que viajen entre Tulum y Miami a buscar alternativas para realizar sus traslados, ya sea mediante conexiones en otros aeropuertos o con itinerarios operados por distintas aerolíneas.

Miami es uno de los principales puntos de conexión aérea de Estados Unidos, por lo que la ruta permitía enlazar directamente al destino turístico de Quintana Roo con una ciudad estratégica para los viajeros internacionales.

A partir de la fecha anunciada, quienes tengan previsto viajar entre ambas ciudades deberán consultar la disponibilidad de vuelos y las opciones de conexión vigentes.

El ajuste no significa la salida total de American Airlines del aeropuerto de Tulum, ya que la empresa conservará su servicio hacia Dallas-Fort Worth.

Según la información difundida sobre esos ajustes, entre los factores señalados se encuentran los costos operativos y la baja ocupación de los aviones. Presidencia

¿Qué otras empresas han dejado de volar a Tulum?

La decisión de American Airlines se suma a los movimientos registrados en la oferta aérea del aeropuerto. A principios de octubre, Aeroméxico y Volaris también anunciaron la suspensión de vuelos hacia la terminal del caribe mexicano.

Según la información difundida sobre esos ajustes, entre los factores señalados se encuentran los costos operativos y la baja ocupación de los aviones.

Ante la suspensión temporal de los vuelos de Aeroméxico, Grupo Mundo Maya, responsable de la administración del aeropuerto, indicó que se trataba de un ajuste comercial habitual en la industria, relacionado con las estrategias de las aerolíneas durante la temporada baja turística.

La suspensión del vuelo a Miami representa otro cambio en la conectividad internacional de una terminal que buscaba ampliar las opciones de llegada al Caribe mexicano.

Aunque el aeropuerto mantiene operaciones con otros destinos, los ajustes anunciados por distintas compañías muestran que la disponibilidad de rutas puede variar de acuerdo con sus estrategias comerciales, la demanda de pasajeros y las condiciones operativas.