Huracán 'Simón' se mantiene frente a las costas de Jalisco; tormenta 'Trudy' avanza en el Pacífico

El huracán Simón permanece semiestacionario frente a las costas de Jalisco, mientras que la tormenta tropical Trudy avanza sobre el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La circulación de ambos sistemas favorecerá lluvias en el occidente, sur y sureste de México.

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Simon se mantiene como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 185 km/h.

¿Dónde se encuentra el huracán Simón?

El centro del huracán Simón se localizó a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta un desplazamiento hacia el suroeste a una velocidad de 4 km/h, por lo que continúa prácticamente estacionario frente a las costas del Pacífico mexicano.

Su circulación incrementa la probabilidad de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, y lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en estados del occidente del país.

Trudy se desplaza frente a Oaxaca y Guerrero

Por su parte, la tormenta tropical Trudy se ubicó a 535 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 600 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

Según el pronóstico del SMN, se prevé que Trudy evolucione a huracán en los próximos días, por lo que se mantiene la vigilancia sobre su trayectoria e intensidad.

La circulación de este sistema también favorecerá lluvias en el sur y sureste de México, con posibles afectaciones en las zonas expuestas a precipitaciones intensas.

Se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas locales y evitar cruzar corrientes de agua o transitar por zonas susceptibles a inundaciones y deslaves. Cuartoscuro

Alertan por inundaciones y deslaves

Las lluvias asociadas con Simón y Trudy podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se recomienda prestar atención a las condiciones meteorológicas locales y evitar cruzar corrientes de agua o transitar por zonas susceptibles a inundaciones y deslaves.