México busca nuevas rutas para competir

La inteligencia artificial está modificando la manera en que los negocios toman decisiones, operan y compiten. Su avance también abre una discusión sobre las capacidades que México necesita desarrollar para aprovechar las oportunidades que surgen en una economía cada vez más digital.

Durante su participación en la mesa: Hacia un mundo inteligente: cuando la IA cambia las reglas del negocio, de la séptima edición del Foro Excélsior, Andrés Ponce de León, cofundador y CEO de Entropía AI y asesor de Grupo IPS en implementación de inteligencia artificial, destacó que el país cuenta con sectores con potencial para aprovechar este avance.

Particularmente, señaló que aquellos que ya tienen presencia en mercados internacionales cuentan con condiciones para aprovechar las oportunidades que abre la tecnología.

Detalló que la logística y la manufactura forman parte de esas fortalezas, ya que ambos sectores cuentan con experiencia para competir, pero enfrentan un entorno en el que la digitalización y la innovación adquieren cada vez mayor peso.

La inteligencia artificial también plantea una discusión sobre la manera en que las compañías pueden convertir sus capacidades tecnológicas en resultados concretos. Para Ponce de León, el valor de estas herramientas aparece cuando logran incorporarse a los espacios de operación donde se generan resultados para el negocio.

Cuando se adopta funcionalmente en los procesos de la empresa y, específicamente, en los espacios de operación que crean valor es cuando pasas de una herramienta a un instrumento realmente de utilidad”, señaló.

La aplicación puede variar de acuerdo con las necesidades de cada corporación y abarcar ámbitos como la planeación de la demanda, el reabastecimiento, la atención al cliente o el análisis financiero.

El avance de estas tecnologías también abre retos relacionados con su regulación. Al respecto, el experto consideró que todavía existe un espacio pendiente en esta materia, aunque destacó las oportunidades que representa para el sector empresarial desarrollar capacidades para incorporarse a los cambios que ocurren a escala global.

Planeación para el cambio

Más allá de las posibilidades de la tecnología, la habilidad de anticiparse se convierte en un elemento relevante para los negocios mexicanos. El CEO de Entropía AI identificó la planeación multianual como uno de los desafíos para las compañías que buscan incorporarse a esta nueva etapa.

El reto principal es la capacidad de diseñar un plan que, de manera acelerada, los conduzca a participar de esa transformación”, explicó.

Una estrategia de este tipo no puede limitarse a periodos de tres o seis meses. De acuerdo con el directivo, requiere una visión de hasta cinco años, aunque la incertidumbre económica puede dificultar la construcción de escenarios a largo plazo.

Esta situación representa un reto particular para las pequeñas y medianas empresas, que necesitan desarrollar una planeación robusta para mantener el rumbo mientras enfrentan cambios en el entorno económico.

La preparación también implica definir una ruta de innovación. Para el especialista, la digitalización ocupa un lugar central en este proceso.

El mundo se está digitalizando de manera muy importante, obviamente en el centro de cualquier proceso de innovación actualmente está el proceso de digitalización”, expresó.

Nuevas capacidades

La adopción tecnológica no depende únicamente de adquirir herramientas, también requiere recursos, una estrategia y personas capaces de acompañar su incorporación.

El talento nativo digital adquiere relevancia frente a un entorno en el que las formas de trabajo evolucionan con rapidez. A esto se suma un cambio generacional que puede modificar la manera en que los negocios desarrollan soluciones y enfrentan nuevos retos.

Para el cofundador la inteligencia artificial tampoco debe abordarse exclusivamente desde las áreas de tecnología. Su incorporación debe formar parte de la estrategia general de los negocios y estar acompañada por recursos y capacidades que permitan sostenerla con el paso del tiempo.

“La inteligencia artificial abre la posibilidad de alcanzar nuevos estándares de desempeño y consolidar la presencia de los negocios en mercados globales". Andrés Ponce de León

En este proceso, Entropía AI desarrolla sistemas que conectan datos, modelos y agentes para atender problemas estructurales al interior de las organizaciones. Además, trabaja en ámbitos como planeación, logística, precios, crédito y ventas, con soluciones que combinan inteligencia y automatización.

Su enfoque parte de identificar necesidades concretas y determinar dónde la tecnología puede generar resultados para después integrarla a la operación.

Para los negocios en México, el desafío no se limita a seguir el ritmo de la IA, también implica identificar dónde puede generar valor, desarrollar capacidades propias y aprovechar las fortalezas que ya existen. La combinación entre planeación, innovación y talento será parte de las condiciones que permitan convertir el avance tecnológico en capacidades duraderas.