Sheinbaum envía abrazo solidario al Papa León XIV tras cirugía; "esperamos su pronta recuperación"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con el Papa León XIV luego de que fuera sometido a una cirugía para extirpar un tumor en el pulmón, tras recibir un diagnóstico de cáncer.

La declaración de la primera mandataria del país se dio en el marco de su conferencia mañanera y se centró en expresar sus saludos y solidaridad con León XIV, sin ofrecer detalles adicionales sobre su condición médica.

Nuestros saludos, abrazo solidario al Papa y esperamos su pronta recuperación”, manifestó la mandataria mexicana al referirse al estado de salud del líder de la Iglesia católica.

La extirpación quirúrgica de un tumor pulmonar consiste, de manera general, en retirar el tejido afectado. Reuters

¿Qué se sabe sobre la cirugía del papa León XIV?

El Papa León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor pulmonar, en el contexto de su diagnóstico de cáncer. El procedimiento representa un paso importante en la atención médica del pontífice, aunque la información disponible no detalla el tipo específico de intervención, las características del tumor ni los resultados posteriores a la operación.

La extirpación quirúrgica de un tumor pulmonar consiste, de manera general, en retirar el tejido afectado. El procedimiento y el tratamiento posterior dependen de factores como la ubicación y el tamaño de la lesión, así como de sus características clínicas. Sin información médica adicional, no es posible precisar qué técnica se utilizó en el caso del Papa ni establecer un pronóstico sobre su recuperación.

Por ahora, los aspectos relacionados con la evolución del pontífice, su recuperación posoperatoria y los siguientes pasos de su tratamiento dependen de la información médica que se dé a conocer oficialmente.