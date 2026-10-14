Sheinbaum pide a EU presentar pruebas contra empresas señaladas por nexos con el crimen organizado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó al gobierno de Donald Trump a presentar pruebas que sustenten las acusaciones contra 11 empresas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste, luego de las sanciones anunciadas por autoridades estadunidenses.

Durante su posicionamiento, la mandataria señaló que, de acuerdo con la información que le ha proporcionado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha identificado elementos que acrediten una relación entre las empresas señaladas y una organización criminal.

En particular, en este caso la UIF, hasta donde me han informado la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, expresó.

La declaración ocurre después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciara sanciones contra 11 empresas por sus presuntos nexos con el Cártel del Noroeste.

Además de los señalamientos relacionados con actividades criminales, la oficina estadunidense advirtió sobre la posibilidad de que dicha organización delictiva se hubiera infiltrado o ejercido influencia en las elecciones presidenciales de México.

Ante estas acusaciones, Sheinbaum Pardo explicó que la UIF ya fue notificada sobre la información presentada por las autoridades estadounidenses y trabaja en la recopilación de evidencias para determinar si existen elementos que permitan respaldar los señalamientos.

La jefa de Estado sostuvo que México revisará la información disponible y que, en caso de no encontrar pruebas que acrediten los presuntos vínculos, las medidas impuestas por Washington corresponderán al ámbito de las sanciones que puede aplicar el gobierno estadunidense.