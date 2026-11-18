Una amenaza de tiroteo en una escuela de Santa Catarina, Nuevo León ocasionó una intensa movilización y operativo por parte de autoridades policiacas.

Los hechos se derivaron de una leyenda que fue localizada ayer martes en el área de sanitarios de la Universidad Tecnológica (UT).

De acuerdo con autoridades de Santa Catarina, la amenaza hacía referencia a una posible situación de riesgo para la comunidad estudiantil por lo que este miércoles se realizó presencia policial preventiva durante el horario del ingreso de los alumnos a las instalaciones.

También se realizó la revisión de mochilas; sin embargo, eso fue por parte del personal de seguridad privada del propio plantel educativo.

La institución educativa se ubica sobre la carretera Monterrey-Saltillo en la colonia Bosques de Santa Catarina.

En el caso de los agentes municipales éstos participaron en labores de vigilancia preventiva en el exterior de los accesos del plantel.