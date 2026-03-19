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AMELAF elige a su primera presidenta y marca giro en industria farmacéutica

La AMELAF designa a Astrea Ocampo como su primera presidenta para 2026–2028 en un contexto de impulso a la producción nacional de medicamentos y coordinación institucional

Por: Patricia Rodríguez Calva

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Integrantes del Consejo Directivo y autoridades federales participan en la asamblea de la AMELAF donde se formalizó el nombramiento de Astrea Ocampo como presidenta del organismo.Excélsior

Astrea Ocampo, es la nueva presidenta de la  Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF).

Su llegada para el periodo 2026-2028,  marca un hito en la industria farmacéutica nacional al designar, por primera vez en su historia, a una mujer al frente de su Consejo Directivo “en un momento clave para el futuro del sector salud en México y el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos”.

Luego de que la Asamblea General de Socios concluyó la elección, -al  tomar posesión de su cargo-,  Astrea Ocampo delineó una agenda centrada en acelerar la producción nacional de medicamentos, impulsar la innovación —especialmente en genéricos y biosimilares— y posicionar a México como un referente farmacéutico a nivel internacional.

De esta manera,no solo se redefine el rumbo de la industria farmacéutica en México, sino que perfila una nueva etapa marcada por liderazgo femenino, competitividad global y compromiso con la salud de los mexicanos.

CONSEJO DIRECTIVO 2026

Durante la sesión, se ratificó a Juan de Villafranca como presidente ejecutivo y se presentó la integración del Consejo Directivo 2026, que presidirá Astrea Ocampo.

Los vicepresidentes serán:  Felipe de Jesús Ríos, director comercial de PiSA Farmacéutica y Fernando Riedel, presidente de SBL Pharma.

El evento contó con la participación del secretario de Salud David Kershenobich; Eduardo Clark, subsecretario de Salud; Víctor Hugo Borja, titular de la Cofepris  y Javier Dávila, en representación de la Secretaría de Economía.

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Mesa directiva de la AMELAF en asamblea con Astrea Ocampo al centro, acompañada por autoridades de salud y representantes de la industria farmacéutica.Excélsior

Además, estuvieron representantes  de la industria farmacéutica, como Neolpharma, Landsteiner Scientific, PiSA Farmacéutica, Probiomed, Laboratorios Ultra, Grupo Collins entre otras.

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