AMELAF elige a su primera presidenta y marca giro en industria farmacéutica
La AMELAF designa a Astrea Ocampo como su primera presidenta para 2026–2028 en un contexto de impulso a la producción nacional de medicamentos y coordinación institucional
Astrea Ocampo, es la nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF).
Su llegada para el periodo 2026-2028, marca un hito en la industria farmacéutica nacional al designar, por primera vez en su historia, a una mujer al frente de su Consejo Directivo “en un momento clave para el futuro del sector salud en México y el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos”.
Luego de que la Asamblea General de Socios concluyó la elección, -al tomar posesión de su cargo-, Astrea Ocampo delineó una agenda centrada en acelerar la producción nacional de medicamentos, impulsar la innovación —especialmente en genéricos y biosimilares— y posicionar a México como un referente farmacéutico a nivel internacional.
De esta manera,no solo se redefine el rumbo de la industria farmacéutica en México, sino que perfila una nueva etapa marcada por liderazgo femenino, competitividad global y compromiso con la salud de los mexicanos.
CONSEJO DIRECTIVO 2026
Durante la sesión, se ratificó a Juan de Villafranca como presidente ejecutivo y se presentó la integración del Consejo Directivo 2026, que presidirá Astrea Ocampo.
Los vicepresidentes serán: Felipe de Jesús Ríos, director comercial de PiSA Farmacéutica y Fernando Riedel, presidente de SBL Pharma.
El evento contó con la participación del secretario de Salud David Kershenobich; Eduardo Clark, subsecretario de Salud; Víctor Hugo Borja, titular de la Cofepris y Javier Dávila, en representación de la Secretaría de Economía.
Además, estuvieron representantes de la industria farmacéutica, como Neolpharma, Landsteiner Scientific, PiSA Farmacéutica, Probiomed, Laboratorios Ultra, Grupo Collins entre otras.
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