Semar refuerza seguridad en Mazatlán, Sinaloa

Como parte de la “Operación Sable”, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mantiene un despliegue de proximidad social en Mazatlán, Sinaloa, con recorridos terrestres y contacto directo con habitantes, comerciantes y visitantes, dentro de las acciones para reforzar la seguridad en el puerto.

Del 8 de agosto al 7 de septiembre de 2026, personal naval recorrió distintos sectores de la ciudad para atender inquietudes de la población, proporcionar orientación y fortalecer la confianza entre ciudadanos y autoridades.

Durante este periodo, elementos de la Armada realizaron más de 14 mil 500 entrevistas con habitantes de Mazatlán, a quienes proporcionaron el número 669-330-8826 de la Cuarta Región Naval, destinado a recibir denuncias ciudadanas de manera anónima y confidencial.

Como parte de la estrategia también fueron distribuidos 2 mil 363 folletos con un código QR, mediante el cual la población puede presentar quejas, denuncias y responder un formulario sobre su percepción de seguridad.

Los recorridos se realizan diariamente a pie en zonas urbanas, centros comerciales, espacios recreativos, el corredor hotelero y puntos de interés turístico.

En estas acciones, personal naval ha visitado alrededor de 2 mil 900 establecimientos para mantener comunicación directa con comerciantes y trabajadores.

La Semar señaló que estas acciones forman parte del despliegue de seguridad de la “Operación Sable” y buscan mantener presencia institucional en las zonas de mayor actividad comercial y turística de Mazatlán.