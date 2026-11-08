Alumnos de CCH arrastran hasta 24 materias reprobadas

El rezago académico alcanza a estudiantes de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), donde las cifras de aprovechamiento escolar muestran que una proporción importante de los alumnos avanza en el bachillerato con materias pendientes y que las dificultades para mantener la regularidad aparecen desde los primeros semestres.

En el CCH Sur, 62% de los estudiantes de la generación 2025, que cursa actualmente el quinto semestre, adeuda entre una y 24 asignaturas. Sólo 38% mantiene su trayectoria regular, es decir, no tiene materias pendientes.

En Vallejo, mil 260 alumnos de la generación 2025 tienen entre una y seis materias adeudadas. En esa misma generación, que también cursa quinto semestre, apenas 47% de los estudiantes no adeuda asignaturas.

Los datos presentados por las autoridades de los cinco planteles permiten identificar dificultades en distintas etapas de la trayectoria escolar.

El rezago aparece desde los primeros semestres

En el CCH Oriente, 53% de los alumnos de la generación 2026, que cursa el tercer semestre, no tiene materias pendientes. Sin embargo, 39% adeuda entre una y siete asignaturas y otro 8% se encuentra en una categoría de mayor rezago, con más de ocho materias adeudadas.

En tanto, en el CCH Azcapotzalco, la regularidad académica pierde terreno entre las generaciones más recientes. Mientras que en la generación 2024 casi dos de cada tres estudiantes terminaron el primer semestre sin materias pendientes (62%), en la generación 2026 apenas uno de cada dos lo consiguió (53%). La diferencia se mantiene en segundo semestre: de poco más de la mitad de los alumnos regulares (56%) se pasó a menos de la mitad (49%).

En la generación 2025, el panorama tampoco mejoró conforme avanzó el bachillerato: de casi seis de cada diez estudiantes sin adeudos en primero (57%), se pasó a menos de la mitad en tercero (44%) y cuarto semestre (45%).

En la generación 2024, el porcentaje de alumnos sin materias pendientes llegó a casi ocho de cada diez en sexto semestre (78%), después de haber registrado menos de la mitad en tercero (47%).

Deficiencias entre generaciones

En el CCH Naucalpan, apenas el 58% de la generación 2024 concluyó su trayectoria como alumno regular, mientras que 42% perdió esa condición.

Para la generación 2026, que cursa el tercer semestre, solo 52% mantenía la regularidad académica.

Tutorías y regularización

Entre los mecanismos de apoyo mencionados por las autoridades de los planteles se encuentran las tutorías, las asesorías académicas, la atención psicopedagógica y los programas de regularización para estudiantes con materias pendientes.

En los planteles, el seguimiento de las trayectorias escolares permite identificar a los alumnos que acumulan asignaturas no acreditadas y canalizarlos a las estrategias de apoyo disponibles.

No obstante, los datos expuestos muestran que el desafío no se limita a acreditar materias al final del bachillerato: también implica mantener la regularidad durante los primeros semestres, cuando comienzan a acumularse los adeudos académicos.