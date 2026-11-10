La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 10 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 10 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

8:31 Horas | Sheinbaum descarta riesgo nacional e internacional para mochila de emergencia

Ante los llamados para tener lista una mochila de emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe algún riesgo a nivel nacional o internacional que requiera una alerta específica, aunque consideró que es preciso estar preparados con elementos suficientes en las zonas susceptibles a un sismo, inundación o huracanes.

"No tenemos ninguna información de que pueda haber algún peligro, o situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica. Siempre hay que tener, sobretodo las zonas que son factibles de tener un sismo, inundación o huracanes, hay que tener una mochila o elementos suficientes por cualquier cosa que pudiera ocurrir, pero no tenemos ninguna información, por eso no hemos dando ninguna alerta desde el gobierno de México", comentó.

8:00 Horas | Suman 188 personas detenidas por extorsión en Michoacán con nueva estrategia: García Harfuch

En Michoacán suman 188 personas detenidas por extorsión a productores de aguacate, limones y otros rubros tras la implementación de la estrategia integral luego del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Entre las detenciones relevantes en el estado, García Harfuch destacó la captura de César Alejandro, El Bótox; de Alfonso 'N', conocido como Poncho la Quiringua, identificado como líder del Cártel de los Reyes; así como de Cristian Martin, El Vikingo, presuntamente ligado a Los Rs.

7:33 Horas | Homicidios dolosos bajaron 50% desde el inicio del gobierno: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que los homicidios dolosos disminuyeron en 50 por ciento desde el inicio de su administración y con corte a octubre de este año, con lo se pasó de un promedio de 86.9 casos diarios a 43.4, es decir, 43 homicidios dolosos menos en el país, detalló la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

La funcionaria agregó que siete estados concentran el 52.5% casos de homicidios en lo que va este año: Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Morelos. En lo que respecta a los delitos de alto impacto, indicó que estos también presentan una tendencia a la baja, con una reducción del 36% respecto a octubre de 2024.

Mañanera de Sheinbaum hoy 10 de noviembre: Video completo