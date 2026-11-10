Semar retira 4.7 toneladas de basura de playas en solo 10 días

En un esfuerzo conjunto que se prolongó durante diez días, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), autoridades locales y organizaciones civiles lograron retirar cerca de 4.7 toneladas de residuos sólidos de distintas playas de Baja California Sur, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.

Las labores forman parte de las acciones de protección ambiental que desarrolla la institución naval a través de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), en coordinación con la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025-2030.

Durante estas jornadas, militares de la Armada de México, estudiantes, docentes, trabajadores portuarios y voluntarios recolectaron toneladas de plásticos, envases de vidrio y otros materiales que contaminaban las zonas costeras.

Una de las mayores cantidades de desechos se registró en playa Selene, ubicada en Santa Rosalía, Baja California Sur, donde personal naval, trabajadores de la Administración Portuaria Integral y ciudadanos retiraron aproximadamente dos toneladas de basura, que posteriormente fue clasificada para su disposición final.

En Oaxaca, elementos de la Marina intervinieron en playa La Ventosa, en Salina Cruz, donde recogieron 112 kilogramos de desperdicios inorgánicos, tanto en la franja de arena como en las áreas rocosas.

Operaciones en distintos estados

Las operaciones también se extendieron a Tamaulipas. En playa Dunas, municipio de Altamira, las brigadas recuperaron 279 kilogramos de residuos en un tramo de 300 metros. Mientras tanto, en playa La Pesca, Soto La Marina, integrantes de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario y personal naval retiraron aproximadamente 1.5 toneladas de basura a lo largo de dos kilómetros.

En Veracruz, los trabajos permitieron recolectar 100 kilogramos de desperdicios en las playas Villa del Mar y Playón de Hornos. A estas acciones se sumó una intervención en Barra Norte, Tuxpan, donde marinos y voluntarios de la Universidad Veracruzana retiraron cerca de media tonelada de residuos en cinco kilómetros de litoral.

Por su parte, en Playa Bonita, ubicada en Lerma, Campeche, participaron 39 personas, entre elementos navales e integrantes de un campamento tortuguero, quienes lograron recuperar alrededor de 160 kilogramos de materiales contaminantes.

De manera paralela, la Semar mantiene operaciones contra la acumulación de sargazo en Quintana Roo, donde trabaja en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y representantes del sector hotelero.

De acuerdo con cifras de la institución, hasta el 6 de noviembre de 2026 se habían recolectado 72 mil 815.20 toneladas de esta macroalga en aguas y playas de siete municipios de la entidad.

La Semar informó que durante noviembre continuarán las jornadas de saneamiento en Antón Lizardo, Boca del Río y Alvarado, Veracruz. Asimismo, mantendrá preparadas sus brigadas para atender la llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo durante el próximo periodo vacacional de diciembre.