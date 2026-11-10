Dan pruebas contra INE a cambio de beneficios; ASF colabora con informantes

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que colabora por primera vez con informantes que aportan testimonios, fotografías, videos e información financiera sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Empresas proveedoras buscan acogerse a un programa de reducción de sanciones a cambio de entregar datos confidenciales sobre estos hechos y sus implicados, señaló el órgano fiscalizador en un comunicado.

La ASF ya comenzó a recibir confesiones, videos, documentos e información financiera de personas que habrían tenido conocimiento directo de presuntas irregularidades en los procesos de contratación de proveedores de organismos electorales.

Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”, señaló la ASF.

El mecanismo de colaboración coloca bajo revisión administrativa los contratos públicos del INE y la injerencia de intereses particulares en la elección de los proveedores.

En tanto, ayer trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE aceptaron el incremento salarial de 6% en 2027, ofrecido por el instituto, y anunciaron la reapertura de 841 centros en el país.

Informantes dan a ASF pruebas del cochinero; auditoría los usa por primera vez

Colabora con delatores y empresas proveedoras que buscan reducir sanciones; investigan esquemas para favorecer a particulares durante la gestión de Taddei.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que colabora, por primera vez, con informantes que aportan testimonios, fotografías, videos, mensajes e información financiera sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, empresas proveedoras buscan acogerse a un programa de reducción de sanciones a cambio de entregar información confidencial sobre los hechos y sus presuntos involucrados.

La investigación sobre posibles actos de corrupción en el INE, durante la presidencia de Guadalupe Taddei, sumó nuevos elementos. La ASF informó que comenzó a recibir información de personas que habrían tenido conocimiento directo de presuntas anomalías en los procesos de licitación y adjudicación de contratos de organismos electorales.

En un comunicado, el órgano fiscalizador destacó que, por primera ocasión, “se encuentra colaborando con informantes” para obtener datos que permitan esclarecer cómo habrían operado estas prácticas durante varios años.

La información entregada incluye confesiones, videos, comunicaciones y documentos que podrían contribuir a identificar a quienes habrían participado en las operaciones bajo investigación.

Uno de los aspectos más relevantes de la indagatoria es la naturaleza de la evidencia recibida por la ASF. De acuerdo con el organismo, la colaboración ha permitido acceder a datos clave aportados por personas que conocen desde dentro el esquema de irregularidades.

Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”, señaló la institución.

Entre los elementos recabados destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas”, detalló el órgano fiscalizador.

La variedad de materiales resulta clave, ya que permitirá contrastar versiones, reconstruir redes de comunicación y seguir posibles movimientos financieros relacionados con las licitaciones bajo revisión.

Reducir sanciones

Otro punto central del caso es la participación de empresas proveedoras que solicitaron acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes de la ASF.

Mediante este mecanismo, las compañías buscan acceder a beneficios bajo estrictos criterios de confidencialidad, aportando información relevante sobre el modus operandi y la identidad de las personas que habrían intervenido en los actos ilícitos.

La colaboración contempla confesiones y la entrega de pruebas documentales para profundizar las investigaciones. Este esquema coloca bajo revisión no sólo los procedimientos administrativos de contratación, sino también los intereses particulares que habrían influido en la selección de proveedores.

Beneficiarios finales

En uno de los señalamientos más delicados, la ASF informó que las investigaciones han permitido identificar indicios sobre la presunta intervención de beneficiarios finales de distintas empresas en la estructuración de las licitaciones.

Las investigaciones han permitido obtener indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores”, sostuvo la institución.

El organismo añadió que estas personas también habrían participado en la confección de las bases operativas de los concursos: “Y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”, subrayó el comunicado.

EXPEDIENTE

En los últimos días la ASF pasó de la revisión de antecedentes históricos a la recolección de testimonios y denuncias del propio personal.

04/11/26

Dos décadas

La ASF y legisladores plantearon rastrear los antecedentes de las empresas proveedoras de tecnología y servicios del INE hasta dos décadas atrás.

06/11/26

Inconsistencias

El OIC del INE formalizó la apertura de expedientes de investigación por inconsistencias en licitaciones de insumos informáticos.

08/11/26

Subejercicios

Se confirmaron las primeras observaciones por subejercicio presupuestal en las partidas destinadas al mantenimiento y viáticos del personal de campo.

09/11/26

Testigos

Las autoridades fiscalizadoras han sumado a los expedientes las denuncias, alertas y testimonios aportados por testigos.