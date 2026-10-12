UNAM cambia respuesta ante amenazas tras crisis que paralizó planteles

La UNAM dejó de aplicar desalojos automáticos ante amenazas porque una respuesta generalizada podía generar caos y zozobra en la comunidad e incluso incentivar la realización de falsas alertas. Ahora, cada caso es sometido a un análisis de riesgo para determinar si es necesario evacuar un edificio, un área o un plantel completo.

No podemos actuar igual en todos los casos; tiene que mediar un análisis del riesgo y entonces de repente pues sí se evacúa un edificio. Llegan los bomberos, se revisa, llegan los binomios caninos; ¿cuánto tarda esto? dos horas, una hora en lo que llegan. O ha habido casos en los cuales los alumnos ni se han enterado. Antes se aplicaba indiscriminadamente y la verdad es que eso también era un incentivo, luego nos fuimos enterando de casos desde que pues no estudié para el examen", contó Manuel Palma Rangel, titular de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU)

En este contexto, el encargado de seguridad en la máxima casa de estudios aseguró que las amenazas disminuyeron alrededor de 80 por ciento en el último año. Como referencia, informó que durante los primeros cuatro meses del periodo que reportó se registraron cuatro: ninguna en enero ni febrero, tres en marzo y una en abril. Todas resultaron falsas. Apenas el 28 de septiembre y el 1 de octubre se registraron amenazas para las prepas 7 y 6, respectivamente

La nueva forma de actuación contrasta con la emergencia que vivió la Universidad en el otoño de 2025, después del asesinato de un estudiante del CCH Sur. En las semanas posteriores se multiplicaron las amenazas, incluidas falsas alertas de bomba, y distintos planteles recurrieron a desalojos, suspensión de actividades y clases en línea.

Ante cada reporte, la Universidad realiza una evaluación para determinar las medidas necesarias. Según Palma, pueden intervenir equipos de bomberos y binomios caninos de la UNAM, además de autoridades locales cuando las circunstancias lo requieren.

El funcionario sostuvo que la decisión de evacuar depende de las características de cada caso y del riesgo identificado, no únicamente de que exista una amenaza.

Afirmó que, desde que asumió el cargo, no ha sido necesario evacuar por completo una instalación universitaria ante una alerta de este tipo.

El objetivo, explicó, es responder de manera proporcional sin minimizar los reportes ni provocar movilizaciones innecesarias.