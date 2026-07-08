Vinculan a proceso a Gilda 'N' por lavado de dinero en caso Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra Gilda 'N', señalada por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad relacionada con depósitos provenientes del extranjero, con conocimiento de su origen ilícito en el caso Agronitrogenados.

La resolución fue dictada por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte, quien concedió al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Además, se fijó una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a la imputada.

Durante la audiencia inicial, la FGR presentó 54 datos de prueba y sostuvo la imputación frente a los argumentos de la defensa.

El papel de Gilda en la red financiera de Agronitrogenados

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como por personal ministerial de la FECOC, antes SEIDF, Gilda 'N' estaría relacionada con el caso Agronitrogenados.

De acuerdo con la indagatoria, la imputada habría intervenido en operaciones con recursos de procedencia ilícita y se habría convertido en beneficiaria de una empresa, mediante la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La FGR sostuvo que Gilda 'N' habría fungido como prestanombres de una compañía, con el propósito de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de origen ilícito.

El origen del dinero: El soborno por la planta chatarra

En la investigación ministerial, Emilio Lozoya Austin, antes de asumir la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), habría pactado con Alonso Ancira, entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México, realizar las gestiones necesarias para que Pemex adquiriera la planta de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.

A cambio de esa operación, Lozoya Austin habría recibido un soborno por aproximadamente 3.5 millones de dólares.

Dicho monto, de acuerdo con la FGR, fue transferido antes de su toma de posesión desde una cuenta bancaria de Altos Hornos de México hacia una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited.

La Fiscalía señaló que Tochos Holding Limited habría sido constituida como una empresa fachada en las Islas Vírgenes, territorio considerado como paraíso fiscal.

¿Qué pasó con el dinero y los implicados?

En un inicio, Lozoya Austin habría sido el titular del derecho de disposición de los recursos depositados en esa cuenta. Posteriormente, con el fin de ocultar la trazabilidad de los flujos financieros, Lozoya Austin habría cedido ese derecho a favor de su hermana Gilda.

En ese contexto, la imputada presuntamente realizó diversas transferencias a personas ubicadas en México.

Una de esas operaciones, de acuerdo con la FGR, habría sido utilizada para cubrir el precio pactado por la compra de una casa ubicada en Lomas de Bezares, adquirida a nombre de su hermano.

Al considerar que el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, la FGR promovió un procedimiento de extinción de dominio. Dicho proceso concluyó con una sentencia definitiva a favor del gobierno federal.

La Fiscalía también señaló que la planta de Agronitrogenados se encontraba en condiciones deplorables al momento de su adquisición. Pese a ello, sostuvo que, mediante maniobras realizadas al interior de Pemex, el activo fue comprado a un precio superior a su valor real al momento de celebrarse el contrato de compraventa.

Para el Ministerio Público Federal, los hechos investigados forman parte de una serie de operaciones destinadas a ocultar un presunto pago irregular, relacionado con la compra de la planta y con un daño al patrimonio público federal.

La FGR afirmó que Gilda 'N' habría tenido una participación relevante en el esquema financiero presuntamente diseñado por su hermano.

Finalmente, la dependencia recordó que Alonso Ancira suscribió con Pemex un acuerdo reparatorio, derivado del sobreprecio señalado en la operación. Dicho acuerdo fue pactado en tres parcialidades, de las cuales, según la información oficial, dos ya fueron cubiertas.