Alista México acuerdo comercial con la UE; próxima semana se formalizará: Sheinbaum

La próxima semana el gobierno de México y la Unión Europea (UE) formalizarán el Acuerdo Global Modernizado que permita aplicar los cambios previstos en la relación comercial, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo puntualizó que la revisión del acuerdo comercial con la UE se adelantó y para no esperar a que los congresos de todos los países que integran ese organismo continental lo aprueben, se acelerará su entrada en vigor mediante un acuerdo que se firmará el viernes 22 en Palacio Nacional.

Estamos abriendo otros horizontes, el caso de Europa, el caso de otros acuerdos que tenemos, no necesariamente tratados de libre comercio, porque tenemos que proteger también nuestra economía, pero sí acuerdos comerciales que nos permitan mayor inversión en México de empresas extranjeras y al mismo tiempo la posibilidad de comercializar productos de México o que se fabrican en México, en el extranjero.

“Es una muy buena firma, es un muy buen avance y evidentemente pues muestra la certidumbre que hay sobre el país”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta reconoció que en la relación con Estados Unidos hay recurrentemente tensiones en materia comercial y de seguridad que se deben resolver y destacó la importancia para México del acuerdo comercial de América del Norte, sin embargo, consideró necesario diversificar el intercambio comercial con otras regiones del mundo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, adelantó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otros representantes de ese organismo continental.

Es un acuerdo muy importante porque establece la desgravación de nuevos productos, le da acceso preferencial al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, que eso obviamente para nuestro campo abre una nueva oportunidad. Reconoce también varias denominaciones de origen de México e incorpora nuevas disciplinas”, afirmó Velasco.

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fdm