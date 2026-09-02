Alfonso Durazo arremete contra Colosio Riojas tras críticas al Informe de Claudia Sheinbaum

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, fijó una postura crítica frente a la reciente intervención del senador Luis Donaldo Colosio Riojas en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El mandatario estatal sostuvo que, pese a la cercanía personal, resulta indispensable emitir un juicio público sobre el desempeño político del legislador emecista. “En ocasiones, por el enorme afecto que le tengo, me he reservado expresar mi opinión sobre su vida pública, pero hoy considero necesario fijar una postura”, afirmó Durazo.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo sonorense cuestionó la capacidad operativa y la trayectoria de Colosio Riojas para evaluar los avances de la administración federal actual. A través de un pronunciamiento directo, el gobernador enfatizó la distancia existente entre el discurso político y la práctica gubernamental cotidiana. “La retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia”, sentenció el mandatario al evaluar la postura adoptada por el senador opositor.

La crítica central apuntó a la falta de tablas para dimensionar el alcance de los proyectos estatales y nacionales que abandona la denominada Cuarta Transformación en el país. Durazo Montaño subrayó que la conducción de las grandes responsabilidades públicas exige un aprendizaje previo que el joven legislador aún no ha completado en las urnas ni en la función pública. “Entender la complejidad de un gobierno estatal, no digamos ya de la presidencia de la República, es ajena a la capacidad de un principiante”, aseveró de manera categórica.

El mandatario sonorense cuestionó también el desempeño de Colosio Riojas durante su paso por la alcaldía de la capital de Nuevo León, señalando que su historial administrativo invalida sus juicios contra el gobierno de la República. El gobernador insistió en que el balance de aquella gestión municipal aún pesa sobre la trayectoria del actual senador por Movimiento Ciudadano. Durazo remarcó que el legislador “carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales deficiencias del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo porque dejó una estela de rezagos y desaciertos en su gestión como presidente municipal de Monterrey”.

En ese mismo sentido, el gobernador hizo un llamado a asumir las responsabilidades derivadas de la función pública y a no eludir el juicio social ni las evaluaciones ciudadanas respecto a los cargos desempeñados en el pasado. De acuerdo con el mandatario estatal, los antecedentes directos en la administración pública deben prevalecer sobre el discurso político de coyuntura. “No puede hablar como si estuviera exento de rendir cuentas”, aseveró al referirse al paso del Senador por la capital regiomontana.

Por último, el mandatario trajo a cuenta los resultados del pasado proceso electoral en Nuevo León como muestra del respaldo social a los diferentes proyectos políticos. Durazo concluyó que la trayectoria y el apellido no suplen el trabajo de campo ni el aprendizaje constante dentro del ejercicio del poder público. “Ahí es donde la experiencia y la madurez tienen un papel muy importante que desempeñar aún en su vida”, concluyó el gobernador sonorense al referirse al rumbo legislativo de Colosio Riojas.