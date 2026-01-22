Alertan por llegada de tercera tormenta invernal; prevén apagones y cierres de carreteras

Los habitantes del estado de Chihuahua se preparan para enfrentar la tercera tormenta invernal de la temporada, de la que se esperan bajas temperaturas y caída de nieve.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo a la población ante el próximo ingreso de la tercera tormenta invernal, que se registrará a partir del próximo viernes 23 de enero y afectará gran parte de la entidad.

Este fenómeno, derivado del ingreso del frente frío 31 y la interacción de una masa de aire ártico asociada con una corriente polar, se presentará principalmente sobre el norte del estado durante el fin de semana.

Esta alerta preventiva estará vigente desde las 12:00 horas del viernes, a las 12:00 horas del domingo. Dichas condiciones podrían provocar el cierre de carreteras por congelamiento y posibles fallos en el suministro eléctrico.

Se esperan vientos con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, San Francisco de Conchos y Camargo. Podrán superar los 45 km/h en las regiones oeste, centro y en la Sierra Tarahumara.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posible aguanieve o nieve en zonas altas de la zona serrana durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

Se espera también posible caída de nieve y aguanieve en las zonas serrana y fronteriza desde la tarde del sábado, hasta la madrugada del domingo.

Se prevén lluvias fuertes a lo largo del país

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para esta noche se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros [mm]) para zonas de Baja California, Sonora, Campeche y Quintana Roo; chubascos (de 5 a 25 mm) en Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y la región Olmeca de Veracruz, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) para Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Michoacán.

A través de su página web detalla que las precipitaciones se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, continuará el ambiente de frío a muy frío durante la noche en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, además de que habrá condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California.

Las precipitaciones y el ambiente de frío a muy frío serán generados por una vaguada en niveles altos de la atmósfera que se desplazará sobre el sureste de México y la península de Yucatán; una circulación ciclónica en altura se aproximará a Baja California, y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Imagen de prevención por bajas temperaturas emitida por la SSPC @CNPC_MX

jcp