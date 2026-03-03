NetApp y DreamWorks Animation: 30 años donde la infraestructura de datos impulsa la imaginación

Desde su fundación en 1994 por Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen, DreamWorks nació con una ambición clara: redefinir el arte de contar historias. Lo que quizá no se anticipaba entonces era que esa ambición requeriría también redefinir la manera en que la industria gestiona, protege y escala datos.

La animación contemporánea es una disciplina donde convergen arte, ingeniería y ciencia computacional. Cada largometraje puede generar más de 500 millones de archivos; cada escena implica simulaciones complejas de luz, texturas, física y movimiento; y cada fotograma puede renderizarse cientos de veces antes de llegar a su versión final.

Esto significa que la creatividad depende directamente del rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad de la infraestructura tecnológica. En DreamWorks, la gestión de petabytes de información no es una función de soporte: es parte integral del proceso creativo.

La relación con NetApp comenzó en 1994 con un sistema de archivos que permitía a cientos de artistas compartir apenas 1 TB de almacenamiento. Tres décadas después, la colaboración ha evolucionado hacia una arquitectura unificada de datos capaz de sostener flujos de trabajo globales, producción distribuida y estándares de disponibilidad del 99,9999 %.

Shrek y el punto de inflexión tecnológico

El estreno de Shrek no solo marcó un hito cultural; también representó un desafío tecnológico sin precedentes. Animar piel, cabello, tejidos, reflejos de luz y entornos complejos exigió una potencia de procesamiento y almacenamiento inédita en su momento. Cada iteración de render generaba nuevas versiones de archivos que debían almacenarse, replicarse y protegerse con absoluta precisión.

A medida que las producciones crecieron en complejidad —desde universos poblados por miles de criaturas digitales en Cómo entrenar al dragón 3 hasta propuestas estéticas cada vez más sofisticadas— la infraestructura también tuvo que evolucionar. No solo para almacenar más datos, sino para hacerlo con mayor velocidad, resiliencia y eficiencia operativa.

Arquitectura diseñada para la ambición

La estrategia tecnológica actual integra soluciones como NetApp AFF A-Series para almacenamiento all-flash de alto rendimiento; NetApp StorageGRID para proteger y conservar cientos de millones de archivos por película; tecnología SnapMirror para replicación eficiente entre campus; y el software NetApp ONTAP para una administración unificada del entorno de datos.

Este ecosistema permite que cientos de artistas e ingenieros trabajen de manera simultánea, incluso desde ubicaciones geográficamente distribuidas, sin comprometer velocidad ni seguridad. La infraestructura se adapta a los picos de producción, escala de forma independiente en capacidad y rendimiento, y garantiza continuidad operativa en un entorno donde los tiempos de entrega son críticos.

Al celebrar tres décadas de narración animada, NetApp reafirma su compromiso de seguir impulsando a DreamWorks en la próxima era del entretenimiento digital. Porque cuando el rendimiento se une a la ambición, la tecnología deja de ser invisible: se convierte en el cimiento sobre el que se construyen los sueños.