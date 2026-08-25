Refuerza Maru Campos los sistemas de salud y seguridad en el municipio de Delicias

Durante su segundo día de recorrido de la Ruta Chihuahua por la región centro-sur de la entidad, la gobernadora Maru Campos encabezó una jornada de trabajo en la que supervisó obras hospitalarias, entregó equipamiento para la policía local e inició trabajos de infraestructura urbana en el municipio de Delicias. Entre las acciones destaca la dotación de 30 patrullas híbridas para reducir los índices delictivos y el arranque de la pavimentación de la calle Faisán, proyecto que contempla una inversión superior a 3.46 millones de pesos para beneficiar directamente a 6 mil 500 pobladores.

La jornada comenzó en el Hospital Regional de Delicias, donde la titular del Ejecutivo constató las obras de ampliación en el área de imagenología, la modernización de los quirófanos y la adecuación de la zona de mastografías. La incorporación de tomógrafos de alta tecnología en dicho espacio médico incrementará la capacidad de atención diagnóstica en favor de miles de familias procedentes de los municipios de Delicias, Meoqui, Rosales, Jiménez y Camargo.

Posteriormente, junto al alcalde Jesús Valenciano y las autoridades de seguridad pública del estado, la mandataria realizó la entrega formal del parque vehicular destinado a la vigilancia territorial. La flotilla quedó conformada por 16 unidades para la Dirección de Vialidad, 13 para la Policía Municipal y una para Protección Civil, las cuales están integradas al Subcentro Centinela con tecnología de punta para optimizar las labores de patrullaje.

En el marco del evento, Maru Campos dirigió un mensaje a los asistentes para respaldar las tareas institucionales que se desarrollan en la demarcación. "Tomémonos de la mano y veámonos con confianza a los ojos. Que los discursos de odio no nos paren, porque hay esperanza y prueba de ello es este Gobierno del Estado que los cuida. Somos gente bien bragada, inteligente que ha enfrentado muchos obstáculos y por eso cuentan conmigo", enfatizó la gobernadora al reiterar el compromiso de mantener el trabajo conjunto con los municipios.